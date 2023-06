Raičević: Vrijeme pokazalo da segmentacija nije bila najbolja odluka

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – O Luci Bar mora se odlučivati u Baru i sve strateške odluke koje se tiču njene budućnosti, dokapitalizacije i objedinjavanja moraju se donositi u dogovoru sa rukovodstvom kompanije, ali i predstavnicima građana, a ne iza zatvorenih vrata, kazao je predsjednik Opštine Bar, Dušan Raičević.

Delegacija Opštine i Skupštine opštine (SO) Bar posjetila je danas Luku Bar, na poziv rukovodstva te kompanije.

Kako je saopšteno iz Opštine Bar, Raičević je ocijenio da je vrijeme pokazalo da segmentacija nije bila najbolja odluka za Luku.

On je kazao da se o Luci Bar mora odlučivati u Baru.

“Kao i da se sve strateške odluke koje se tiču njene budućnosti, dokapitalizacije i objedinjavanja moraju donositi u dogovoru sa rukovodstvom Luke, ali i predstavnicima građana Bara, a ne iza zatvorenih vrata”, navodi se u saopštenju.

Raičević je podsjetio da je u kontinuitetu sa nivoa SO pružan doprinos radu Luke Bar, i da je i ranije zajednički poručeno da se Luka ne predaje u vlasništvo stranom partneru.

Iz Opštine Bar kazali su da je na sastanku razgovarano o ključnim izazovima u poslovanju barske Luke, ali i perspektivama daljeg razvoja tog za Bar veoma važnog preduzeća.

“Iskazana je obostrana volja za jačanjem saradnje Opštine Bar i Luke Bar kako bi zajednički doprinijeli ubrzanom ekonomskom razvoju u najboljem interesu grada i građana”, navodi se u saopštenju.

Predsjednik Odbor direktora Luke Bar, Darko Pekić, naglasio je koliki je značaj Luke za Bar i samim tim koliko stabilna i koordinisana mora da bude saradnja rukovodstva kompanije i rukovodstva grada.

On je istakao društveno odgovorni aspekt poslovanja za lokalnu zajednicu i upoznao prisutne sa budućim planovima.

Pekić je, kako se navodi, istakao planirano stipendiranje najboljih studenata grada u formi memorijalne nagrade koja će nositi ime Petrašina Kasalice, bivšeg generalnog direktora Luke.

On je predstavio namjeru rukovodstva Luke, da kroz stambeni fond, odnosno izgradnjom stambenih jedinica, započne rješavanje stambenog pitanja za zaposlene.

Za to će, kako je dodao, biti potrebna podrška i tijesna saradnja sa Opštinom Bar i njenim organima.

Izvršni direktor Luke Bar, Ilija Pješčić, kazao je da se rukovodstvo firme predstavnicima građana može pohvaliti izuzetnim rezultatima koje je kompanija ostvarila u prošloj godini.

On je rekao da sastanak doživljava i kao priliku da se detaljnije iznesu sve poteškoće u lučkom poslovanju i mnogobrojni ograničavajući faktori koji nijesu u nadležnosti Luke niti ona ima mehanizme za njihovo rješavanje.

Pješčić je istakao nedovoljnu razvijenost infrastrukture u zaleđu Luke, skromne skladišne kapacitete, koji su nastali kao posljedica neprirodne podjele jedinstvene Luke i nedovoljno precizirane i usklađene podsticaje za privlačenje korisnika Slobodne zone.

“Raičević i Pješčić su se saglasili da je neophodno objedinjavanje svih kapaciteta barske luke koji su ranije segmentirani”, kaže se u saopštenju.

Poručeno je da u tom procesu očekuju podršku i lokalne uprave.

Predsjednik SO Bar Branislav Nenezić zahvalio je rukovodstvu Luke Bar i prisutnim odbornicima i poručio da je Bar imao, ima i imaće ljude koji će kvalitetno voditi tu kompaniju.

Nenezić je kazao da Luka i Opština treba da rade na sprovođenju zajedničkih projekata i da će lokalna Skupština biti podrška takvom radu.

