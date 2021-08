Krivokapić podnio krivičnu prijavu protiv Veljovića

Podgorica, (MINA) – Premijer Zdravko Krivokapić podnio je Specijalnom državnom tužilaštvu (SDT) krivičnu prijavu protiv savjetnika predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića, Veselina Veljovića.

U Obrazloženju krivične prijave u koju su “Vijesti” imale uvid, Krivokapić navodi da je Veljović javno pozvao i apelovao na službenike Uprave policije da iskažu otpor i neposlušnost prema zakonitim odlukama ili mjerama državnih organa ili prema službenom licu u vršenju službene radnje.

U Obrazloženju stoji da je Veljović time izvršio krivično djelo pozivanje na otpor iz člana 378 Krivičnog zakonika Crne Gore”.

Krivokapić je predložio da tužilaštvo uhapsi Veljovića i odredi mu zadržavanje po pritvorskom osnovu iz člana 448 stav 1 tačka 2 Zakona o krivičnom postupku te da iz istog pritvorskog osnova predloži sudiji za istragu određivanje pritvora.

Krivokapić je dodao da nakon toga u roku od 30 dana tužilaštvo sudu podnese optužni predlog zbog navedenog krivičnog djela pri kojem će ostati na glavnom pretresu i tražiti da se Veljoviću sudi po zakonu.

U Obrazloženju Krivokapića piše da je Veljović 15. avgusta u autorskom tekstu povodom najavljenog ustoličenja mitropolita crnogorsko-primorskog Joanikija “javno je pozvao i apelovao na službenike Uprave policije”.

“Da iskažu otpor i neposlušnost prema zakonitim odlukama ili mjerama državnih organa ili prema službenom licu u vršenju službene radnje čime je izvršio krivično djelo pozivanje na otpor iz člana 378 Krivičnog zakonika Crne Gore”, rekao je Krivokapić.

Krivokapić je rekao da je “Veljović kao dugogodišnji direktor Uprave policije po prirodi svoje ranije funkcije stekao jak autoritet na dio službenika Uprave policije čega je svjestan”.

“Javno je pozvao i apelovao na službenike Uprave policije da iskažu otpor i neposlušnost prema zakonitim odlukama ili mjerama državnih organa ili prema službenom licu u vršenju službene radnje čime je izvršio krivično djelo pozivanje na otpor iz člana 378 Krivičnog zakonika Crne Gore”, naveo je Krivokapić.

Krivokapić je u Obrazloženju rekao i da je Veljović nakon što je pozvan u Vrhovno državno tužilaštvo (VDT) izjavom potvrdio je da će i u narednom periodu nastaviti sa aktivnostima kojima će pozivati na otpor službenike Uprave policije.

“Čime su se stekli uslovi da Veselinu Veljoviću bude određeno zadržavanje od strane državnog tužioca, jer se zadržavanje može odrediti ukoliko postoji neki od razloga propisanih članom 448 Zakona o krivičnom postupku, kojim su propisani razlozi za određivanje pritvora u skraćenom postupku”, naveo je Krivokapić.

On navodi da Stavom 1 tačka 2 ovog člana određeno je da se pritvor može odrediti, u cilju nesmetanog vođenja krivičnog postupka, protiv lica za koje postoji osnovana sumnja da je učinilo krivično djelo.

“Ako postoje posebne okolnosti ukazuju da će okrivljeni dovršiti pokušano krivično djelo ili izvršiti krivično djelo kojim prijeti ili ponoviti krivično djelo”, dodao je Krivokapić u Obrazloženju.

U Krivokapićevom Obrazloženju krivične prijave se navodi da je krivično djelo Pozivanje na otpor iz člana 378 Krivičnog zakonika svršeno samim pozivanjem na otpor ili neposlušnost prema zakonitim odlukma ili mjerama državnih organa ili prema službenom licu u vršenju službene radnje.

“Nakon ovoga Veselin Veljović je najavio da će nastaviti sa istim aktivnostima, čime su se stekli da mu se odredi tužilačko zadržavanje i predloži određivanje pritvora”, rekao je Krivokapić.

“lmajući u vidu da je svojom izjavom prvo izvršio krivično djelo Pozivanje na otpor iz člana 378 Krivičnog zakonika, pokazao upornost i bezobzirnost u svojim radnjama, a nakon toga iskazao namjeru da krivično djelo koje je već izvršio ponovi”, piše u Obrazloženju Krivokapića.

“Što predstavlja pritvorski osnov iz člana 448 Zakona o krivičnom postupku, predlažem da prijavljenog tužilaštvo liši slobode, odredi mu zadržavanje po pritvorskom osnovu iz člana 448 stav 1 tačka 2 Zakona o krivičnom postupku”, navodi se u Obrazloženju.

Krivokapić u Obrazloženju navodi da tužilaštvo iz “istog pritvorskog osnova” predloži sudiji za istragu određivanje pritvora.

“A nakon toga u roku od 30 dana sudu podnese optužni predlog zbog navedenog krivičnog djela pri kojem će ostati na glavnom pretresu i tražiti da se Veljoviću sudi po zakonu”, piše u Obrazloženju.

Krivokapić je pozvao Specijalno državno tužilaštvo da u skladu sa zakonima Crne Gore postupi po ovoj krivičnoj prijavi.

“Čija je dužnost gonjenje učinilaca krivičnih djela za koja se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti bez obzira kojim se imenom zvao onaj koji je učinio krivično djelo”, zaključuje se u Obrazloženju Krivokapićeve krivične prijave.

