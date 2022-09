Koprivica: Političari odgovorni za podrivanje demokratskog poretka

Podgorica, (MINA) – U Crnoj Gori se u poslednjih šest godina dešavaju izuzetno opasni fenomeni i presedani kojima se na različite načine, a najčešće kroz privremeno ili trajno blokiranje funkcionisanja institucija, podriva njen demokratski poredak, ocijenili su iz Centra za demokratsku tranziciju (CDT).

Izvršni direktor CDT-a Dragan Koprivica smatra da su za taj proces prvenstveno odgovorni političari, značajan dio onih koji su bili u svim sazivima parlamenata, ali i oni u vladama i na drugim važnim mjestima odlučivanja.

On je saopštio da CDT, u želji da skrene pažnju na taj izuzetno opasan trend, poćeće da objavljuje seriju publikacija pod nazivom “Podrivanje demokratije u Crnoj Gori”.

“Cilj nam je da pokažemo kako značajna većina političkih aktera radi direktno protiv institucija sopstvene države, na način da ne poštuju Ustav koji su donijeli, niti obavljaju svoje suštinski važne obaveze propisane ovim aktom”, naveo je Koprivica.

Kako je rekao, političari time direktno opstruiraju proces pristupanja Evropskoj uniji (EU), a naročito ispunjavanje političkih kriterijuma za članstvo, te demokratski razvoj društva i odbranu elementarnih načela dobre demokratske uprave.

Koprivica je rekao da prvu publikacija, koju su nazvali “Opasni poremećaju ustavnog balansa”, posvećuju direktnom urušavanju Ustavom propisanog odnosa između najvažnih djelova vlasti u Crnoj Gori.

On je istakao da su predmet analize bili treći mandati, bojkoti, zloupotrebe ovlašćenja, blokade, preuzimanja nadležnosti, ponižavanja institucija i još brojne pojave koje nijesu primjerene za države i društva koja se karakterišu kao demokratska.

“Kroz 15 primjera prikazujemo samo osnovnu sliku urušavanja našeg ustavnog poretka od strane političkih elita, svjesni da ih je, u prethodnih nekoliko godina, bilo znatno više”, rekao je Koprivica.

Prema njegovim riječima, jedna od najupečatljivijih situacija se dešava upravo sada jer Skupština želi bez odluke Ustavnog suda smijeniti predsjednika države, dok predsjednik aludira da bi samostalno mogao krenuti u proces raspuštanja parlamenta.

“Ukratko, ruše se sve kočnice autoritarnom ponašanju koje postoje u našem sistemu. Ali o ovome ćete čitati u nekom od narednih djelova serijala”, dodao je Koprivica.

On je kazao da je zajedničko svim slučajevima dvolično ponašanje političara: javna afirmacija EU integracija i demokratskih principa, s jedne i, istovremeno, njihovo potpuno uništavanje kroz stalno pronalaženje opravdanja i neistinitih alibija za (ne)činjenje.

U osnovi svega, smatra Koprivica, stoji neutaživa želja pojedinih djelova vlasti da neustavno dominiraju nad svima drugima.

On je kazao da sve to dovodi do procesa koji su nezamislivi u demokratskim društvima: Vlada unižava Skupštinu, Skupština blokira sopstveni rad, blokira i pravosudni sistem, predsjednik države prijeti tužilaštvu.

Dešava se, dodao je Koprivica, da predsjednik Vlade se predstavlja kao šef krivičnog gonjenja, parlament ignoriše odluke sudova, a Vlada materijalno dotira tužioce i sudije.

Koprivica je istakao da je stalnim podrivanjem demokratije ispletena paukova mreža u koju su se upecali država i društvo, ali i mnogi građani.

“Pozivamo sve one koji nijesu spremni da bespomoćno posmatraju propadanje države, sve progresivne djelova našeg društva, da se suprotstavimo ovim pojavama i da se zajedno počnemo oslobađati ove mreže. Zaista je krajnje vrijeme za to”, zaključio je Koprivica.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS