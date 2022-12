Konatar: Ako URA bude u vladi, Medojević neće biti koordinator službi bezbjednosti

Podgorica, (MINA) – Potpredsjednik Građanskog pokreta URA Miloš Konatar poručio je da nije moguće da lider Pokreta za promjene Nebojša Medojević bude koordinator službi bezbjednosti u novoj vladi, ako URA bude u njoj participirala.

Konatar je rekao da nije razlog pitanje da li je gospodin Medojević kompetentan ili ne za tu poziciju, već zato što su u septembru dogovorili neke polazne osnove ako ta vlada bude formirana.

“Ne vidim potrebu da o tome ponovo razgovaramo, posebno jer je to polje u kojem smo u posljednjih dvije i po godine ostvarili ogroman napredak u odnosu na stanje prije 2020”, rekao je Konatar za Adria TV.

On je podsjetio da je prije 2020. godine u svakom izvještaju Evropska komisija kritikovala na račun vlasti da nema vidljivih pomaka u borbi protiv kriminala i korupcije.

Konatar je rekao da su zbog rezultata u toj oblasti insistirali da borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije nastave sa pozicija čelnika sektora bezbjednosti, prenosi Pobjeda.

“Što se tiče GP URA ta priča nije na stolu, ali ne možemo zabraniti, niti spriječiti raznorazne špekulacije”, naveo je Konatar.

Na pitanje da li je moguće očekivati da nova vlada bude formirana do 19. januara, Konatar je rekao da ne bi “robovao” rokovima.

“Želimo da rezultat bude politička stabilizacija. Lekić je mandatar i on će taj proces voditi u narednom periodu”, poručio je Konatar.

