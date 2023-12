Danas vanredan termin za vakcinaciju u DZ Stara varoš

Podgorica, (MINA) – U zdravstvenom objektu Stara Varoš Doma zdravlja (DZ) Glavnog grada danas će od devet do 17 sati biti organizovan vanredni termin za vakcinaciju djece.

Iz DZ Glavnog grada su podsjetili da su, prema saopštenju Instituta za javno zdravlje, u Crnoj Gori laboratorijski potvrđeni slučajevi oboljevanja od velikog kašlja.

Kako su kazali, veliki kašalj je akutna respiratorna infekcija koju uzrokuje bakterija Bordatela pertusis, a karakteriše se dugotrajnim nadražajnim kašljem praćen zacjenjivanjem sa potencijalno ozbiljnim komplikacijama.

“Osobito kod novorođenčadi i odojčadi kod koje zbog uzrasta još nije započeta vakcinacija ili nijesu stigli da prime sve potrebne doze vakcina iz primarne serije, kao i kod djece do pet godina”, dodali su iz podgoričkog DZ.

Kako su rekli, oboljenje se uspjesno prevenira vakcinacijom sa kombinovanim vakcinama koje u svom sastavu sadrze komponentu protiv velikog kašlja – Hexaxim, Pentaxim i Tetraxim.

Iz podgoričkog DZ su apelovali na roditelje i staratelje koji imaju djecu koja nijesu vakcinisana ili nijesu primila sve tri doze vakcina iz primarne serije, kao i koja nijesu primila revakcinu u drugoj godini života i pred polazak u školu, da dovedu svoju djecu na vakcinaciju.

Na taj način, kako su iz DZ dodali, sprijeće oboljevanje od velikog kašlja, kao i od drugih oboljenja koje se tim vakcinama mogu spriječiti.

