Abazović: Nećemo dozvoliti narušavanje prirode

Podgorica, (MINA) – Crna Gora se ne smije gurati u energetsku zavisnost, objekti se moraju graditi, ali na eko prihvatljiv način, poručio je premijer Dritan Abazović dodajući da nije za izgradnju hidroelektrane (HE) Komarnica ukoliko bi u većoj mjeri narušavala životnu sredinu.

Abazović i ministarka ekologije, prostornog planiranja i urbanizma Ana Novaković Đurović posjetili su danas Potprisoje u okviru Etno sela Montenegro, kako bi razgovarali sa ekološkim aktivistima koji se protive izgradnji HE Komarnica.

Prostor se, kako je rekao Abazović, ni na koji način ne smije narušiti.

On je poručio da se Crna Gora ne smije gurati u energetsku zavisnost, te da se objekti moraju graditi, ali na eko prihvatljiv način.

“Razlog dolaska je uvijek isti, nije prvi put da dolazim na mjesta gdje se štiti ekološka Crna Gora. Mislim da sam na pravom mjestu”, rekao je Abazović, prenosi Portal RTCG.

Tvrdi i da nema potrebe za protestima zbog urušavanja životne sredine dok je vlade na čijem je čelu.

Abazović je rekao da Crna Gora mora da gradi energetske objekte.

“Vi znate da je moj politički bekgraund iz pokreta zelenih, ali to ne treba da znači da zemlju treba da gurnemo u energetsku zavisnost”, naveo je on.

Aazović je rekao da nije za energetsku zavisnost zemlje, i dodao da podržava izgradnju energetskih objekata, ali ne onih koje narušavaju životnu sredinu.

“Nijesam za projekte koji narušavaju životnu sredinu i one, kao sa Možurom, koji imaju zelenu energiju, a koje prate korupcionaške aktivnosti”, rekao je Abazović.

Njihov je cilj, kako je rekao, “da Crnu Goru brendiramo kao ekološku državu, da rijeke održimo živima, da čuvamo vodu”.

“Ali isto tako mi moramo da znamo da se ovdje 40 godina nije izgradio nijedan značajniji energetski objekat”, rekao je Abazović.

On je rekao da se moraju naći projekti koji su eko prihvatljivi.

Abazović smatra da bi komparativna prednost Crne Gore trebalo da bude to što je ekološka država.

Abazović kaže da su prethodnu vladu promijenili jer su potrebne brže investicije.

“Ova zemlja je izgubila puno vremena. Taj proces investicija mora da ide brže, ako želimo da nam ljudi ne odlaze. Ne odlazi se samo iz Šavnika, već i iz Podgorice”, rekao je on.

Novaković Đurović obećala je da će resor na čijem je čelu u NVO sektoru tražiti strateške partnere.

“Dolazak ovdje jeste u pravcu otvaranju dijaloga oko važnih pitanja”, rekla je ona.

Novaković Đurović je rekla da se bez pozitivnog Elaborata na procjenu zaštite životne sredine neće ići u realizaciju projekta.

Pozvala je na širinu da se saslušaju svačiji argumenti, jer je rješenje, kako navodi, negdje između.

“Sačekala bih elaborat, on je pri kraju, u obraju, to je dokument bez kojeg se neće pokrenuti neki dalji korak. U pitanju su dani”, kazala je Novaković Đurović.

Ekološki aktivisti poručili su da ni u kojoj mjeri neće dozvoliti narušavanje životne sredine Komarnice, poručujući da će odbraniti rijeku.

Zatražili su pomoć Abazovića da se Komarnica uvrsti na UNESCO listu, jer je to rijeka svih građana Crne Gore.

Govoreći o poligonu na Sinjajevini, Crna Gora, kako je rekao Abazović, kao članica NATO mora da ima neki drugi poligon za vojne vježbe.

