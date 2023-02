UNDP donirao savremenu laboratorijsku opremu IJZ-u

Podgorica, (MINA) – Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) donirao je Institutu za javno zdravlje (IJZ) najnoviju laboratorisjku opremu za preciznu i brzu analizu uzoraka hrane, vode i vazduha.

Kako je saošteno iz IJZ-a, ta zdravstvena ustanova odsad će koristiti najsavremeniju laboratorijsku opremu, za preciznu i brzu analizu uzoraka hrane, vode i vazduha, u cilju poboljšanja kvaliteta prehrambenih proizvoda i zdravlja ljudi u Crnoj Gori.

“Najnovija laboratorijska oprema, koja je obezbijeđena uz podršku UNDP, osim što omogućava precizniju i bržu analizu kvaliteta uzoraka – doprinijeće i snaženju zdravstvenog sistema kroz povećanje produktivnosti u laboratorijskom radu i smanjenje operativnih troškova”, kazali su iz IJZ.

Kako se navodi, gasni hromatograf Agilent 7000E GC/TQ pruža nove mogućnosti veoma preciznih dijagnostičkih podešavanja i bržu analizu zagađivača u uzorcima hrane, vode i vazduha, analizu uzoraka iz životne sredine i humanih uzoraka.

Dodaje se da će ta analitička tehnika imati veoma široku primjenu u svakodnevnom radu.

Direktor IJZ Igor Galić zahvalio je UNDP-u na veoma značajnoj donaciji.

“Sa ciljem jačanja zaštite javnog zdravlja, laboratorije IJZ svakodnevno izvode adekvatne kontrole kvaliteta i bezbjednosti hrane, vode i različitih segmenata životne sredine”, rekao je on.

Prema riječima Galića, jačanje tehničkih kapaciteta, zajedno sa edukacijom kadra, omogućava pružanje pouzdanih rezultata priznatih i na evropskom tržištu, zadovoljavajući pri tom najstrožije kriterijume pravilnika, regulativa i standarda.

On je kazao da u savremenoj tehnologiji zahtjevi analitike su prošireni na znatno veći broj parametara, na nečistoće, na elemente u tragovima, na strukturnu i faznu analizu.

Galić je rekao da tehnologija stalno postavlja sve strože zahtjeve koji uključuju tačnost i preciznost određivanja, osjetljivost analize, određivanje niskih koncentracija – tragova, vrijeme trajanja analize, mogućnost simultanog određivanja većeg broja analita pod istim eksperimentalnim uslovima, mikro analize, mogućnost automatizacije i kompjuterizacije ispitivanja.

“Stoga čast što ćemo kroz ovu donaciju biti u mogućnosti da odgovorimo savremenim izazovima u radu”, rekao je Galić.

Stalna predstavnica UNDP-a u Crnoj Gori, Daniela Gašparikova izrazila je zadovoljstvo što je UNDP i na taj način dao doprinos unapređenju zdravstvenog sistema u Crnoj Gori.

Ona je kazala da UNDP sa zemljama širom svijeta radi ne samo na produženju životnog vijeka u tim država, već želi da ljudi vode dug i zdrav život.

“Gašparikova je rekla da se nadam da će taj instrument omogućiti IJZ rano otkrivanje i kasnije u saradnji sa relevantnim partnerima i prevenciju prisustva toksičnih hemikalija u zemljištu, vodi i vazduhu, što su sve preduslovi za proizvodnju zdrave hrane u Crnoj Gori.

“Svi mi želimo da ljudi konzumiraju, odnosno da imaju pristup zdravoj hrani tokom života, kako bi imali dugovječan i zdrav život”, dodala je ona.

Gašparikova je rekla da uz taj doprinos UNDP nastavlja da podržava zdravstveni sector.

“Što je dio naše šire strategije unapređenja kvaliteta vašeg rada kroz podršku digitalizaciji uz uvođenje savremene digitalne opreme”, dodala je Gašparikova.

Ona je rekla da se nada da će taj instrument doprinijeti brzini i preciznosti rada IJZ, kao i da će omogućiti i drugim institucijama, blagovremenu i brzu reakciju u procesu unapređenja zdravlja i života ljudi u Crnoj Gori.

