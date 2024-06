Živković: Uvođenje dvojnog državljanstva cijena zadržavanja na vlasti

Podgorica, (MINA) – Promjena Ustava i uvođenje dvojnog državljanstva cijena je za zadržavanje premijera Milojka Spajića na vlasti, kazao je predsjednik Demokratske partije socijalista (DPS), Danijel Živković i poručio da nema cijene za koju bi DPS prodala tekovine prethodnih generacija.

On je, na opštinskoj izbornoj konferenciji DPS-a Herceg Novi, istakao da je ta partija četiri godine u opoziciji uspjela da sačuva relevantnost i da odgovori izazovima, nakon 30 godina vršenja vlasti.

“Bez obzira na revanšizam, medijski, politički i pravosudni progon i dalje smo na nogama, i to kao najjači politički subjekt u Crnoj Gori”, istakao je Živković.

On je naveo da DPS pravi promjene u svojoj politici i u partiji, ali ne da bi se bilo kome prilagodili, već zato što su svjesni da bolja i uspješnija DPS znači bolju i uspješniju Crnu Goru.

Živković je rekao da je danas najvažnije biti vlast po svaku cijenu, a da je ucjena osnovna mjera dolaska i zadržavanja na vlasti.

“(Andrija) Mandić i (Milan) Knežević ucjenjuju (Milojka) Spajića – cijena zadržavanja na vlasti je pomjena Ustava, državnih simbola, uvođenje dvojnog državljanstva”, kazao je Živković.

On je naveo da Spajić, da bi ostao u vlasti, pristaje da se razračunava sa nacionalnim interesima Crne Gore.

Živković je istakao da nema cijene pod kojom bi DPS pohrlila za vlast i prodala tekovine prethodnih političkih generacija – obnovljenu nezavisnost, očuvan građanski i multinacionalni sklad, članstvo u NATO i ulazak u Evropsku uniju.

“Ostaćemo u opoziciji koliko god bude potrebno da ne predajemo državu velikosprskom nacionalizmu. Smijenili smo dvije vlade i treću čeka takva sudbina”, rekao je Živković.

Kako je dodao, Crna Gora je danas prepoznata po političkoj nestabilnosti.

“Ko će doći da bilo šta uloži kod nas ako nema zdrav politički ambijent?”, pitao je Živković.

On je ukazao na izostanak realizacije kapitalnih projekata, ali i onih na lokalnom nivou.

“Raskopano šetalište, ulice, nema ulaganja u komunalnu infrastrukturu, oni posvađani, pet mjeseci ne mogu da zakažu sjednicu lokalnog parlamenta”, rekao je Živković.

Kako je naveo, na državnom nivou, gdje god su se domogli vlasti su se međusobno posvađali.

“A onda pričaju o pomirenju Crne Gore. Između sebe se ne mogu dogovoriti oko pozicija, fotelja, privilegija, ko će biti direktor, a ko rukovodilac, ko će više novaca uzeti iz budžeta, zadužiti službeni automobil, ko će imati više obezbjeđenja, ko će se više bahatiti”, naveo je Živković.

On je kazao da je način na koji vode ekonomsku politiku uvod u bankrot Crne Gore.

