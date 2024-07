Zbog nedostatka meteorološkog radara ne izrađuju vrlo kratkoročnu prognozu

Podgorica, (MINA) – Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju (ZHMS) ne izrađuje vrlo kratkoročnu prognozu vremena, zbog nedostatka meteorološkog radara koji bi omogućio pravovremeno otkrivanje i prepoznavanje opasnih meteoroloških pojava, saopšteno je iz Zavoda.

ZHMS objavio je na svom sajtu analizu sinoptičke situacije nevremena koje je danas zahvatilo Crnu Goru.

„Sa sjevera kontinenta preko zapadne Evrope i zapadnog Mediterana otvarala se prostrana, duboka, visinska dolina i postepeno premještala istočnije, narušavajući termobarički greben iznad centralnog Mediterana i Balkana, koji je za vikend i u ponedjeljak uslovljavao veoma toplo vrijeme u našoj zemlji“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je već sinoć na sjeverozapad i zapad Balkana, a danas u Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu, Srbiju i Crnu Goru stigla relativno plitka visinska dolina sa serijom frontalnih talasa, koji su mjestimično donijeli obilne padavine i olujni vjetar lokalno sa gradom.

Iz Zavoda su rekli da je vlažan i hladniji vazduh u sklopu te cirkulacije uslovio jaka uzlazna i dinamička kretanja, produkujući jake i obilne padavine, praćene olujnim južnim, a zatim i sjevernim vjetrom.

„U prilog navedenom tumačenju donosimo visinske karte 500 mb za strujnim poljem i izotermama, a u prizemlju polje pritiska na kojima se vidi slabi ciklon iznad južnog Jadrana u terminu kada su pojave bile najizraženije“, navodi se u saopštenju objavljenom na sajtu ZHMS.

Iz Zavoda su rekli da je, na osnovu prognostičkog materijala sa kojim su raspolagali, Odsjek za analizu i prognozu vremena od sredine prošle sedmice najavljivao naglu promjenu vremena i lokalne nepogode.

Oni su kazali da su od nedjelje u biltenima potvrđivali i izaženije i obilnije pljuskove i navodili mogućnost za lokalne nepogode.

Iz ZHMS su rekli da je na osnovu profesionalnih, službenih, sertifikovanih prognostičkih produkata Evropskog centra za srednjoročnu prognozu vremena izdat narandžasti meteoalaram u sjevernim i centralnim predjelima, a žuti za južne oblasti kao dovoljan stepen upozorenja na očekivane vremenske nepogode.

„ZHMS ne izrađuje vrlo kratkoročnu prognozu vremena (nowcasting), zbog nedostatka meteorološkog radara koji bi omogućio pravovremeno otkrivanje i prepoznavanje opasnih meteoroloških pojava“, navodi se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS