Završena saslušanja kandidata za sudije Ustavnog suda

Podgorica, (MINA) – Ustavni odbor danas je završio saslušanja 26 kandidata koji su se prijavili na javni poziv za izbor četvoro sudija Ustavnog suda.

Predsjednica odbora Simonida Koridć kazala je da večeras nastavljaju konsultacije unutar tog skupštinskog tijela vezanim za izbor sudija.

Ustavni odbor predložiće četiri kandidata, a konačnu odluku donosi crnogorski parlament dvotrećinskom, odnosno tropetinskom većinom glasova poslanika.

Na posljednjem glasanju u parlamentu niko od četiri predložena kandidata za sudije Ustavnog suda nije dobio potrebnu većinu, ni u prvom ni u drugom krugu glasanja.

Ustavni sud, od ukupno sedam, ima samo troje sudija i od septembra prošle godine nema kvorum za odlučivanje.

Sudije Ustavnog suda bira Skupština Crne Gore na 12 godina.

