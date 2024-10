Započeta rekonstrukcija Centra za digestivnu hirurgiju

Podgorica, (MINA) – Centar za digestivnu hirurgiju Hirurške klinike Kliničkog centra Crne Gore (KCCG) će, zbog rekonstrukcije, do završetka radova raditi po izmijenjenom režimu, saopšteno je iz KCCG.

Iz KCCG su rekli da će dok traju radovi biti obustavljen prijem pacijenata za elektivni, odnosno planirani operativni program iz oblasti digestivne hirurgije.

Kako su naglasili iz te zdravstvene ustanove, sva hitna stanja, kao i onkološki pacijenti biće zbrinjavani bez odlaganja.

“Molimo pacijente za strpljenje i razumijevanje”, naveli su iz KCCG.

