Zadržavanje do 72 sata zbog nasilja u porodici

Podgorica, (MINA) – Osnovno državno tužilaštvo (ODT) u Beranama odredilo je zadržavanje do 72 sata M.D., osumnjičenom za krivično djelo nasilje u porodici ili u porodičnoj zajednici.

Kako je saopšteno iz beranskog ODT-a, sumnja se da je M.D., u nedjelju ujutru, u porodičnom stanu gumenom palicom povrijedio suprugu, u prisustvu njihove maloljetne djece.

“Osumnjičeni je istovremeno oštećenoj sve vrijeme upućivao uvrede i ozbiljne prijetnje, koje su kod nje izazvale osjećaj straha i ugroženosti”, kaže se u saopštenju.

Iz ODT-a su naveli da je izviđaj u tom predmetu u toku.

