Zabrana dodjele socijalnih davanja u izbornoj godini ponovo na snazi

Podgorica, (MINA) – Zabrana dodjele socijalnih davanja iz budžetske rezerve u izbornoj godini ponovo je na snazi, saopšteno je iz Agencije za sprečavanje korupcije (ASK).

Iz ASK-a su podsjetili da je Ministarstvo zdravlja, na predlog Instituta za javno zdravlje, donijelo naredbu o prestanku važenja naredbe o proglašavanju epidemije zarazne bolesti COVID-19 od većeg epidemiološkog značaja.

Oni su rekli da tim prestaju okolnosti koje su omogućavale izuzeće od zabrane dodjele socijalnih davanja iz tekuće budžetske rezerve u godini u kojoj se održavaju lokalni ili parlamentarni izbori.

“Shodno članu 40, stav 3 Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja, dodjela socijalnih davanja iz budžetske rezerve od sada je ponovo zakonom zabranjena”, kaže se u saopštenju.

Iz ASK-a su podsjetili da je ove godine, osim izbora u Nikšiću i Herceg Novom, planirano održavanje lokalnih izbora na Cetinju, u Mojkovcu i Petnjici.

Agencija će, kako su kazali, vršiti pojačan nadzor nad korišćenjem budžetskih sredstava i preduzeti mjere iz svoje nadležnosti u slučaju kršenja te zabrane.

“Pozivamo sve građane i medije da prijave eventualne nepravilnosti kako bismo zajednički osigurali zakonitost i transparentnost izbornog procesa”, naveli su iz ASK-a.

