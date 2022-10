Vuković: Abazović uradio sve što je mogao protiv nacionalnih interesa

Podgorica, (MINA) – Odlazeći premijer Dritan Abazović uradio je sve što je mogao protiv nacionalnih interesa, a sada je očigledno da su njegovi saradnici bili umiješani u kriminal, ocijenili su iz Demokratske partije socijalista (DPS).

Poslanica DPS-a Aleksandra Vuković rekla je da je današnja sjednica Odbora za bezbjednost i odbranu još jednom pokazala da je jedini argument politike koju zastupa Abazović – buka i bijes.

“Beskrajne spekulacije i izmišljotine, međutim, kao i obično, lako padaju u vodu čim se Abazović i njemu servilni kadar suoče sa drugom stranom priče, i onda im jedino ostaje da galamom pokušaju da “odgovore” na argumentovane iskaze”, rekla je Vuković.

Ona je ocijenila da je tužno i ponižavajuće da u Crnoj Gori vlast uzurpiraju osobe koje, prema njenim riječima, nemaju ni integriteta, ni odgovornosti, “već i kad bivaju uhvaćeni u laži nastavljaju sa besramnim ponašanjem i plasiranjem konstrukcija u koje niko ne vjeruje”.

“I kako to uvijek biva sa neodgovornim ljudima – upleteni u sopstvenu mrežu laži, danas kada sva Crna Gora razumije da su se bavili nečasnim radnjama, krivicu pokušavaju pripisati svima oko sebe, uzvikujući “Držite lopova”. Neće moći”, poručila je Vuković.

Kako je navela, ponižavajuće je vidjeti da je Crna Gora dovedena do najjeftinijeg estradnog igrokaza u kojem se smjenjuju manipulacije, neistine i nestručnost.

“Zapravo, ti i takvi danas smjenjuju i blate svakoga ko odskoči iz “mrtvog mora” mediokritetstva, ko pokaže da je stručan i da se želi baviti svojim poslom onako kako mu to zakon, a ne premijerova švercerska klika nalaže”, kazala je Vuković.

Prema njenim riječima, Abazović već dugo mrcvari Crnu Goru.

“Tokom tog vremena uradio je sve što je mogao protiv nacionalnih interesa, a sada je bjelodano da su istovremeno njegovi saradnici, a možda i on, bili umiješani u kriminal, u aktivnosti nedostojne ličnosti koje se žele baviti bilo kojim državnim poslom – a naročito rukovodećim”, smatra Vuković.

Ona je rekla da je vrijeme je za njihov odlazak, dodajući da, ako ne žele svojom voljom, građani će im u nedjelju pokazati da je to “čuvena volja naroda, na koju se pozivaju već dvije godine i za koju se hvataju kao za slamku spasa”.

“I da se Crnoj Gori više nikad ne ponovi ovakva vlast s ovakvim ljudima”, zaključila je Vuković.

