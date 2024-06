Vujović: Spajić zarad grama vlasti spreman na sve

Podgorica, (MINA) – Premijer Milojko Spajić je, zarad grama vlasti, spreman na sve, kazao je predsjednik Socijaldemokratske partije (SDP) Ivan Vujović.

On je rekao da se, nakon najnovijih epizoda samoponižavanja i regionalnog brukanja Crne Gore, slobodno može zaključiti da je Spajić vjerovatno i najveća politička prevara u novijoj političkoj istoriji.

„Andrija Mandić može zadovoljno da se šepuri sa skupštinske govornice, jer teško da ima tog zadatka kojega, zajedno sa svojim beogradskim nalogodavcem, može smisliti, a da Spajić ne pokaže zavidnu servilnost u ispunjavanju naloga sa ovih adresa“, naveo je Vujović.

Prema njegovim riječima, primarni cilj tih naloga je da kompromituje i do kraja razori poziciju Crne Gore kao suverene zemlje, koja samostalno donosi odluke spram svojih interesa i da je prikaže kao servilni provizorijum zvaničnog Beograda.

„Razvaljivanje odnosa sa susjedima, o čemu svjedoče brojne protestne note koje smo dobili za nepunih godinu, primarna je tačka ove agende, sa posebnim fokusom na Hrvatsku, budući da se radi o državi članici Evropske unije (EU)“, kaže se u saopštenju.

Vujović je rekao da je to prava svrha usvajanja Rezolucije o genocidu u Jasenovcu koja će, kako je ocijenio, sasvim sigurno imati značajne negativne implikacije po regionalnu poziciju i evropski put Crne Gore.

O tome, kako je dodao, svjedoče oštre reakcije sa hrvatske strane.

„Ne interesuju ni Vučića ni Mandića srpske žrtve užasnih i strašnih zločina, kao što ih nijesu zanimali nikada ni Srbi iz Bosne i Hercegovine ili iz Hrvatske, čije su živote upopastili ratnom i zločinačkom politikom“, naveo je Vujović.

On je kazao da ih zanima samo najprizemnija instrumentalizacija tih žrtava radi najpodmuklijih političkih namjera nanošenja štete Crnoj Gori sa krajnjim ciljem njenog pretvaranja u 27. izbornu jedinicu i rušenja evropskog puta.

„Spajić je tu samo žalosno sredstvo, koji je zarad grama vlasti i moguće neke nove kripto investicije spreman na sve. Nakon što ga politički potroše, a to se suštinski već desilo, naći će neku novu destinaciju za svoje biznis operacije – Japan, Singapur ili neka druga, svejedno“, rekao je Vujović.

On je kazao da će do tada morati proči kroz još par poniženja tokom vrelih ljetnjih mjeseci.

„Kako god, makar Mandić može da bude potpuno zadovoljan – dobio je i on svoju Anu Brnabić“, navodi se u saopštenju Vujovića.

