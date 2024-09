Vujović čestitala početak školske godine

Podgorica, (MINA) – Kultura oblikuje identitet naroda, osvjetljava puteve ka boljoj budućnosti i zbog toga su učenici, koji su obrazovni put usmjerili ka umjetnosti, izabrali da budu nosioci tradicije, čuvari kulturnog nasljeđa i kreatori novih umjetničkih vrijednosti.

To je rekla ministarka kulture i medija Tamara Vujović čestitajući početak nove školske godine.

Ona je, kako je saopšteno iz Ministarstva kulture i medija, kazala da to nije period samo novih početaka, već prilika za uspješan odgovor na nove izazove, sticanje znanja i otkrivanje svijeta.

Vujović je prvacima poželjela srećan početak najljepšeg, najbezbrižnijeg i najuzbudljivijeg perioda u životu.

“Dragi đaci, danas kad možete sve, želim vam da stalno tragate za znanjem, da budete posvećeni i vrijedni, ali i pažljivi i brižni jedni prema drugima, jer prijateljstva i uspomene iz školskih klupa ostaju zauvijek živo sjećanje u nama”, dodala je Vujović.

Ona je prvacima rekla da vjeruju u sebe, svoje talente i mogućnosti, i u to da se znanje, obrazovanje i pošten pristup uvijek isplate.

“Vaše vrijeme dolazi. Vi ste naša budućnost i snaga”, rekla je Vujović.

Ona je roditeljima prvaka poručila da im usade vrijednosti da je škola dragocjena, da je to vrijeme sticanja najvrednijih znanja i veza među ljudima, poštovanja načela nauke i tolerancije.

“Škola je mjesto povjerenja gdje roditelji svoju djecu povjeravaju nastavnicima i pedagozima, mjesto koje cjelog zivota pamtitmo po lekcijama, emocijama, ushićenju, ali i prvim opmenama i kaznama i sve to da bi nas oblikovala u prave, dobre i časne ljude, koji uvažavaju starije, različite”, rekla je Vujović.

Ona se posebno osvrnula na mlade koji su odlučili da njihov put bude put kulture, umjetnosti i stvaralaštva, one koji su birali muzičke, likovne škole.

“Vaša odluka je izuzetno značajna, raduje i ohrabruje sve nas, jer kultura nije samo ogledalo našeg društva, već i most koji povezuje prošlost sa budućnošću, stvarajući svijet bogat duhom, idejama i ljepotom”, rekla je Vujović.

Prema njenim riječima, takav svijet je potreban.

“Odluka da se bavite kulturom traži posvećenost, ali i hrabrost da kroz kreativnost izrazite svoja osjećanja, doživljaje, misli i vizije. Na taj način, ne samo da obogaćujete sebe, već i doprinosite izgradnji društva koje njeguje vrijednosti umjetnosti, obrazovanja i kulture”, dodala je Vujović.

Ona je rekla da kao ministarka kulture, pruža punu podršku na tom putu.

“Uvjerena sam da će vaša strast prema kulturi i umjetnosti doprinijeti da naš svijet postane bolje i humanije mjesto. Vjerujte u svoje talente, vrijedno radite i budite ponosni na svoj izbor”, kazala je Vujović.

Ona je naglasila da je bavljenje kulturom radost, ali i odgovornost i da je taj izbor vrijedan svakog napora.

“Vi ste oni koji će oblikovati buduće generacije, inspirisati ih da se povezuju sa svojom tradicijom, ali i da stvaraju nove, moderne vrijednosti koje će obogatiti našu kulturnu scenu”, rekla je Vujović.

Ona je rekla da kreativnost i posvećenost mladih koji su izabrali put kulture, umjetnosti i stvaralaštva, dragocijen doprinos zajednici, “jer kroz umjetnost razumijemo jedni druge, prepoznajemo univerzalne vrijednosti i gradimo mostove između različitih kultura i generacija”.

“Put kojim ste krenuli neće uvijek biti lak, ali će biti ispunjen zadovoljstvom stvaranja, otkrivanjem novih horizonata i ispisivanjem novih stranica crnogorske kulturne istorije”, kazala je Vujović.

Ona je svima poželjela uspješnu i inspirativnu školsku godinu, ispunjenu znanjem, kreativnošću i ljubavlju prema učenju.

