Vozač uhapšen jer je pijan izazvao saobraćajnu nezgodu

Podgorica, (MINA) – Službenici policije uhapsili su V.G. (48), koji je vozio pod dejstvom alkohola i izazvao saobraćajnu nezgodu, saopštili su iz Uprave policije.

Iz policije su, na društvenoj mreži X, naveli da je V.G. vozio sa 3,44 promila alkohola u organizmu.

«Uz prekršajnu prijavu priveden je sudiji za prekršaje na dalju nadležnost”, kaže se u objavi policije.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS