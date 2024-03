Vlada usvojila informaciju o potpisivanju sporazuma sa Sindikatom prosvjete o povećanju zarada

Podgorica, (MINA) – Vlada je usvojila informaciju o potpisivanju sporazuma sa Sindikatom prosvjete Crne Gore, kojim je predviđeno uvećanje zarada u oblasti prosvjete od 1. jula.

Iz Vlade su kazali da je sporazumom predviđeno da će, prilikom izrade sistemskog Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru, koji će Vlada predložiti Skupštini na usvajanje najkasnije do kraja drugog kvartala, koeficijenti za zaposlene u prosvjeti koji su navedeni Granskim kolektivnim ugovorom (GKU) za oblast prosvjete za ovu godinu, biti prepoznati u zakonu.

“Do donošenja zakona, a kao garanciju primjene koeficijenata, Vlada i Sindikat pristupiće izmjenama GKU za oblast prosvjete na način da će se koeficijenti složenosti iz tog ugovora za ovu godinu početi primjenjivati od 1. jula, a koeficijenti složenosti utvrđeni za narednu godinu će se brisati”, kaže se u saopštenju.

Kako bi se dodatno unaprijedio status zaposlenih u oblasti prosvjete, Vlada i Sindikat su se, kako se dodaje, sporazumjeli da će se, pored navedenog povećanja, od 1. septembra zarade uvećati na način da će povećanje neto zarade u kumulativnom iznosu iznositi najmanje 17 odsto.

Vlada je na današnjoj sjednici usvojila i informaciju u vezi statusa osoba iz Ukrajine pod privremenom zaštitom u Crnoj Gori, i donijela Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o odobravanju privremene zaštite licima iz Ukrajine.

Tim povodom, kako se navodi, zaduženo je Ministarstvo unutrašnjih poslova da obezbijedi potrebne smještajne kapacitete za primjeren smještaj stranaca pod privremenom zaštitom, neophodnu pomoć i osnovna sredstva za život.

“Odlukom se državljanima Ukrajine produžava privremena zaštita do 11. marta iduće godine, ako nije isteklo vrijeme od dvije godine od dana odobravanja privremene zaštite”, rekli su iz Vlade.

Vlada je usvojila informaciju o naknadnom uključivanju doktora medicine i doktora stomatologije na Program stručnog osposobljavanja lica sa stečenim visokim obrazovanjem.

Iz Vlade su rekli da se Ministarstvo zdravlja, u tri navrata krajem prethodne i početkom tekuće godine obratilo Ministarstvu prosvjete, nauke i inovacija, kao koordinatoru Programa, sa zahtjevom za naknadno povezivanje 19 doktora medicine i dva doktora stomatologije na Program, čija je realizacija otpočela 15. januara.

Pojašnjava se da se zahtjevi odnose na doktore medicine i doktore stomatologije koji nijesu bili u mogućnosti da u propisanom roku za prijavu na Program zbog toga što im je odbrana diplomskog rada zakazana tokom januara, odnosno februara ove godine.

“Nakon elektronskog uparivanja korisnika i poslodavaca za Program koji se realizuje u toku ove godine, 106 korisnika, odnosno zdravstvenih radnika i saradnika, dobilo je priliku da se stručno osposobljava u zdravstvenom sistemu Crne Gore”, kazali su iz Vlade.

Oni su rekli da, s obzirom na to da je za kvalifikaciju doktora medicine ostalo 48 slobodnih radnih mjesta na Program stručnog osposobljavanja, kao i da su doktori medicine nedostajući kadar u zdravstvenom sistemu Crne Gore, ocijenjeni su opravdanim zahtjevi Ministarstva zdravlja za naknadno uparivanje 19 doktora medicine i dva doktora stomatologije.

