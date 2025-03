Vlada da povuče predloženi zakon o državnim službenicima i namještenicima

Podgorica, (MINA) – Demokratska partija socijalista (DPS) pozvala je Vladu da povuče predloženi zakon o državnim službenicima i namještenicima koji je, kako su kazali, prepravljen nakon dobijanja zelenog svijetla od Evropske komisije (EK), kako bi se mogao zapošljavati politički podoban kadar.

Poslanica DPS-a Aleksandra Vuković Kuč, na konferenciji za novinare, rekla je da su izmjene zakona pokazatelj budućeg sunovrata institucija koje neće imati ko da gradi i održava.

“Jer se njime omogućuje nemoguće – da ličnosti koje nemaju obrazovanje i optimalan nivo kvalifikacija rukovode najvažnijim državnim institucijama“, kazala je Vuković Kuč.

Ona je pozvala Vladu da povuče predloženi zakon, ako joj je stalo do integracionog procesa.

Vuković Kuč je istakla da se nakon izmjena zakona, rukovodećim pozicijama mogu nadati najgori đaci, samo ukoliko su aktivisti Za budućnost Crne Gore, Demokratske Crne Gore i Pokreta Evropa sad.

“Pozivamo i EK da preispita šta se desilo na sjednici Vlade da predlogom zakona kojem je dala pozitivno mišljenje dajući značajne preporuke za njegovo unapređenje“, rekla je Vuković Kuč.

Ona je kazala da je ministar javne uprave izdvojio mišljenje za zakon kojeg je sam predložio.

Vuković Kuč je pozvala sve kolege i ministre u Vladi da stave svoje diplome na uvid javnosti.

„Da se vidi ko je visoka stručna zvanja stekao na priznatim univerzitetima a ko je kupovao diplome u noćnim i privatnim školama, da bi danas sistemski stvarao uslove da nam najbolji đaci odlaze iz Crne Gore a da se za partijske apologete snižavaju kriterijumi“, kazala je Vuković Kuč.

Ona je, odgovarajući na pitanje o povratku u poslanika DPS-a u parlament, kazala da rade na tome.

“Radimo na tome jer smo prevropska i državotvorna opoziicja i znamo da bez opozicije u crnogorskom parlmentu nema ni evorpske budućnosti Crne Gore, ali izgleda to ne znaju oni koji su danas u vladajućoj većini ili bar dio njih”, rekla je Vuković Kuč.

Ona je navela da pregovori vlasti i opozicije o izlasku iz političkje krize dugo traju i da šef Delegacije Evropske unije Johan Satler radi na tome da iz dijaloga nađe dobro rješenje, kako za opoziciju tako i za vlast.

“Nadamo se da ima dovoljno razuma u dijelu vladajuče većine da će čuti što su naši zahtjevi, a minimum se odnosi na zajedničko koncipiranje pitanja koje ćemo uputiti Venecijanskoj komisiji (VK)”, rekla je Vuković Kuč.

Ona je kazala da će prihvatiti VK “ma kakvo ono bilo”.

Vuković Kuč nije mogla da precizira kada će doći do sastanka sa premijerom Milojkom Spajićem i Satlerom.

“Znam da se na tom sastanku radi i da će, ako nije do njega već došlo, sigurno doći”, kazala je Vuković Kuč.

Na pitanje šta je to što koči ispunjenje zahtjeva i pregovore, Vuković Kuč je kazala da je jasno da kod opozicije postoji velika volja, ali i da je ubijeđena da ona postoji i kod premijera.

“Lopta je ipak u tom dvorištu i on je čovjek koji pred nama i javnosti treba da saopšti jasan stav jer mislim da su zahtjevi mininimum koji treba da se prihvati kako bismo se vratili da zajednički radimo na integracionom procesu”, kazala je Vuković Kuč i dodala da preko stvarih ne mogu preći.

Odgovarajući na pitanje kako komentariše odluku predsjednika Skupštine Andrije Mandića da prva sjednica redovnog proljećnjeg zasijedanja bude održana u Podgorici, a ne na Cetinju, Vuković Kuč je kazala da je time prekršen Zakon o prijestonici.

Prema njenim riječima, to je nastavak nedopustive prakse vrijeđanja Cetinja i Cetinjana.

“To je sve u rukama predsjednika Skupštine, neka on vidi šta će se sa sobom i sa Cetinjem, a Cetinjani znaju šta će sa njim i kako će”, kazala je Vuković Kuč.

