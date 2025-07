Signali iz OPEC+ spustili cijene nafte prema 68 USD

London, (MINA-BUSINESS) – Cijene nafte pale su u petak na međunarodnim tržištima prema 68 USD nakon signala vodećih proizvođača da bi mogli povećati snabdjevanje do kraja ljeta i medijskog izvještaja o nastavku pregovora Teherana i Vašingtona o iranskom nuklearnom programu.

Na londonskom tržištu je cijena barela nakon podne bila niža 67 centi nego na zatvaranju trgovine u četvrtak i iznosila je 68,13 USD. U gotovo istom iznosu barel je pojeftinio i na američkom tržištu gdje se njime trgovalo po 66,29 USD, prenosi SEEbiz.

Trgovce je u petak zaokupilo pomjeranje redovnog sastanka Organizacije zemalja-izvoznica nafte (OPEC) i njenih saveznika s nedjelje na subotu i najava odluke o povećanju snabdjevanja.

Grupa će, prema riječima izvora iz redova delegata od prošle sedmice, protegnuti odluku o povećanju snabdjevanja i na avgust.

“Ako grupa odluči i u avgustu, četvrti mjesec zaredom, povećati snabdjevanje 144 hiljade barela dnevno, kao što se očekuje, procjene odnosa ponude i potražnje u drugoj polovini godine biće ponovo stavljene na sto i signaliziraće ubrzano bujanje svjetskih rezervi nafte”, objasnio je Tamas Varga iz PVM-a.

Cijene je zakočio i izvještaj Axiosa prema kojem Sjedinjene Američke Države (SAD) namjeravaju naredne sedmice da nastave razgovore s Iranom o nuklearnom programu. Teheran je, prema riječima ministra vanjskih poslova Abbasa Araqchija, i dalje spreman poštovati obaveze iz Povelje o zabrani širenja nuklearnog oružja.

Američki predsjednik Donald Trump rekao je u četvrtak da će se sastati s predstavnicima Irana, “bude li potrebno”.

Ministarstvo finansija objavilo je istovremeno da je uvelo nove sankcije posrednicima u trgovini iranskom naftom kako bi pojačalo pritisak na Teheran i otežalo mu pristup finansijskim resursima, prema riječima ministra Scotta Bessenta.

OPEC je odvojeno objavio da je barel korpe nafte njegovih članica u četvrtak poskupio 1,03 USD, na 69,79 USD.

