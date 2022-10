Više od polovine građana smatra da Crna Gora ide u pogrešnom smjeru

Podgorica, (MINA) – Više od polovine građana Crne Gore smatra da država ide u pogrešnom smjeru, i da su vanredni parlamentarni izbori najbolje rješenje za izlazak iz krize, pokazalo je istraživanje Centra za građansko obrazovanje (CGO) i agencije DAMAR.

Izvršni direktor agencije DAMAR Vuk Čađenović kazao je da 61 odsto građana smatra da Crna Gora ide u pogrešnom smjeru, dok njih 21 odsto misli da ide u dobrom pravcu.

“Da se Crna Gora nalazi u kriznoj situaciji stav je skoro trećine građana. Da je država u stanju stagnacije mišljenja je nešto više od petine građana”, rekao je Čađenović.

On je saopštio da 53 odsto građana smatra da su vanredni parlamentarni izbori najbolje rješenje za izlazak iz krize.

Prema riječima Čađenovića, građani najviše povjerenja imaju u zdravstveni sistem, policiju i obrazovni sistem, a najmanje vjeruju političkim partijama.

Čađenović je rekao da 56 odsto građana smatra da je Vlada više okrenuta interesima Srpske pravoslavne crkve (SPC) nego države Crne Gore.

Izvršna direktorica CGO-a Daliborka Uljarević kazala je da je Vlada u tehničkom mandatu Dritana Abazović lošije ocijenjena u odnosu na prethodnu, kojom je rukovodio Zdravko Krivokapić.

“Građani su Vladi Abazovića dali prosječnu ocjenu 2,23, dok je Vlada Krivokapića bila ocijenjena sa 2,28”, navela je Uljarević.

Ona je rekla da Abazović uživa manje povjerenje u odnosu na ono koje je Krivokapić imao u novembru prošle godine.

“Uopšte mu ne vjeruje 46,9 odsto građana”, kazala je Uljarević, dodajući da građani premijera u tehničkom mandatu ne prepoznaju kao dosljednog.

Ona je saopštila da je najbolje ocijenjen ministar finansija Aleksandar Damjanović, za kojim slijede Abazović, Miomir Vojinović, Ranko Krivokapić i Raško Konjević.

Prema riječima Uljarević, najgore su ocijenjeni Filip Adžić, Zoran Miljanić, Fatmir Đeka, Maraš Dukaj i Adrijan Vuksanović.

