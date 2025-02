Vijeće FDU podržava zahtjeve studenata

Podgorica, (MINA) – Vijeće Fakulteta dramskih umjetnosti (FDU) podržalo je zahtjeve neformalne grupe studenata “Kamo Śutra”, koji zbog tragedije na Cetinju traže smjene ministra unutrašnjih poslova Danila Šaranovića i potpredsjednika Vlade Alekse Bečiča.

Vijeće je pozvalo na ispunjenje zahtjeva grupe studenata “Kamo Śutra”, pridružujući se, kako su naveli, traženju pune odgovornosti za tragične događaje na Cetinju.

“Vijeće FDU izražava podršku zahtjevima neformalne grupe studenata/studentkinja ““Kamo Śutra” i poziva na njihovo ispunjenje”, navodi se u saopštenju Vijeća FDU objavljenom na sajtu tog fakulteta.

Oni smatraju da je njihova odgovornost i obaveza da konstruktivno podrže studente u njihovoj težnji za izgradnju boljeg i odgovornijeg društva.

“Našom podrškom izražavamo i solidarnost sa lokalnom zajednicom kojoj pripadamo i pridružujemo se traženju pune odgovornosti za tragične događaje”, kaže se u saopštenju.

Dodaje se da žele da podstaknu značaj kulture protesta koji su pokrenuti ovom studentskom inicijativom.

“Na taj način izražavamo spremnost da učimo od studenata i da zajedno sa njima promovišemo značaj društvene empatije i zastupanja javnog interesa koje studenti jasno promovišu svojim zahtjevima”, navodi se u saopštenju.

Iz Vijeća FDU su poručili da studenti imaju pravo da nametnu teme za koje oni smatraju da su od značaja za razvoj društva.

“Takav pristup je najdragocjenija platforma za razvoj civilnog društva, pored svih drugih važnih razvojnih aspekata, političkih, kulturnih i ekonomskih, za koje i mi kao dio akademske zajednice imamo odgovornost”, zaključuje se u saopštenju Vijeća FDU.

Neformalna grupa studenata “Kamo Śutra” organizovala je u Podgorici nekoliko okupljanja, a od ponedjeljka svakodnevno organizuju i blokade saobraćajnica i “23 minuta buke” u znak protesta zbog neispunjenih zahtjeva nakon tragedije na Cetinju.

Oni traže smjene Šaranovića i Bečića i ažurnije i proaktivno djelovanje nadležnih institucija po pitanju predmeta posjedovanja oružja.

Studenti traže i povratak građanskog obrazovanja kao obaveznog predmeta u svim osnovnim i srednjim školama i na poboljšanje institucionalnog pristupa brizi o mentalnom zdravlju.

Premijer Milojko Spajić je, u odgovoru na zahtjeve grupe “Kamo Śutra?”, rekao da su svi članovi Vlade podložni promjeni, nakon evaulacije rada i detaljne analize učinaka.

