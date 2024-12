Vanredni vozovi tokom novogodišnjih praznika

Podgorica, (MINA) – Vanredni vozovi tokom predstojećih novogodišnjih praznika biće uvedeni na relaciji Bar–Podgorica-Bar, saopšteno je iz Željezničkog prevoza Crne Gore (ŽPCG).

Kako se navodi, vanredni vozovi će, od 31. decembra do 3. januara, polaziti iz Bara za Podgoricu u dva sata ujutro, a vraćati se iz Podgorice za Bar u tri sata i 30 minuta.

„Putnici koji planiraju odlazak na novogodišnje proslave mogu iskoristiti bilo koji od redovnih polazaka, dok za povratak stoje na raspolaganju vanredni vozovi“, kaže se u saopštenju.

Iz ŽPCG su rekli da je moguće kupiti povratne karte, dok će biti omogućena i kupovina karata direktno u vozu.

„Zadovoljstvo nam je da i ove godine omogućimo korisnicima naših usluga, a naročito mladima, ugodno i bezbjedno putovanje tokom novogodišnjih praznika“, naveli su iz ŽPCG.

Cilj im je, kako su kazali da svima pruže priliku da bezbrižno uživaju u novogodišnjim dešavanjima.

Iz ŽPCG su pozvali sve zainteresovane da planiraju svoje putovanje na vrijeme i iskoriste ovu posebnu priliku tokom prazničnih dana.

