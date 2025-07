Kabinet Milatovića: Obaveza svakog da čuva sjećanje na Srebrenicu

Podgorica, (MINA) – Obaveza svakog demokratskog društva i svakog čovjeka je da čuva sjećanje na Srebrenicu, poručili su iz Kabineta predsjednika Crne Gore Jakova Milatovića.

Kako su naveli u saopštenju, današnje obilježavanje 30 godina od genocida u Srebrenici prilika je da se, u tišini i sa dubokim pijetetom, oda počast žrtvama i podijeli bol sa njihovim porodicama.

„Odavanje počasti u Memorijalnom centru Potočari, kojem je prisustvovao Milatović, nije samo čin sjećanja, već moralna obaveza, ljudski i civilizacijski zavjet da se zločin takvih razmjera nikada, nigdje i nikome više ne ponovi“, kaže se u saopštenju.

Iz Kabineta Milatovića su rekli da genocid u Srebrenici, potvrđen pred najvišim međunarodnim sudovima i prepoznat u okviru međunarodnih organizacija, ostaje trajna opomena savremenom svijetu.

Prema njihovim riječima, sjećanje na žrtve, dostojanstveno i istinito, temelj je svakog iskrenog pomirenja i svake odgovorne politike.

„U ovom trenutku tišine, važno je znati da kultura pamćenja nije usmjerena ka prošlosti, već ka budućnosti, onoj u kojoj istina, pravda i ljudsko dostojanstvo čine osnov zajedničkog života“, navodi se u saopštenju.

Iz Kabineta Milatovića su istakli da je obaveza svakog demokratskog društva i svakog čovjeka da čuva sjećanje na Srebrenicu.

„Ne kao teret, već kao obavezu, da se nikada ne zaboravi, da se nikada ne ponovi“, dodaje se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS