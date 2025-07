Za praznik dežurna tri doma zdravlja

Podgorica, (MINA) – Zdravstveni objekti (ZO) podgoričkog Doma zdravlja u Bloku V, Tuzima i Zeti biće dežurni tokom predstojećeg praznika Dana državnosti, saopšteno je iz te zdravstvene ustanove.

Iz Doma zdravlja Glavnog grada rekli su da će izabrani doktori za odrasle i djecu u nedjelju, ponedjeljak i utorak raditi isključivo u punktu Blok V, u dvije smjene od sedam do 14 i od 14 do 21 sat, za teritoriju Podgorice.

Oni su kazali da će, u ZO Tuzi i Golubovci, izabrani doktor za odrasle raditi od sedam do 15 sati.

Kako su naveli iz Doma zdravlja, Centar za laboratorijsku dijagnostiku u zdravstvenom objektu Blok V radiće od sedam do 21 sat.

“Jedinica za patronažu će raditi po ustaljenom rasporedu, tako da će se i tokom praznika nalozi primati u ZO Blok V, od sedam do 19 sati, dok će se terapija, po nalogu izabranog doktora, u stanu pacijenata davati svakog dana u istom terminu”, kaže se u saopštenu.

Iz Doma zdravlja Glavnog grada su građanima poželjeli srećan 13. jul – Dan državnosti Crne Gore.

