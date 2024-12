Utvrđeni predlozi izmjena tri zakona iz oblasti obrazovanja

Podgorica, (MINA) – Vlada je danas, na predlog Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija (MPNI), utvrdila predloge izmjena i dopuna tri zakona iz oblasti obrazovanja.

Iz MPNI su saopštili da je Vlada utvrdila predloge izmjena i dopuna zakona o nacionalnom okviru kvalifikacija i o nacionalnim stručnim kvalifikacijama, kao i Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju.

Kako su rekli iz tog Vladinog resora, cilj donošenja izmjena i dopuna Zakona o nacionalnom okviru kvalifikacija je stvaranje uslova za obezbjeđivanje i unapređivanje kvalifikacija u Crnoj Gori.

Iz Ministarstva su kazali da se predlogom zakona prvi put uvodi termin mikrokvalifikacije koje predstavljaju ishod učenja koji je polaznik stekao na osnovu male jedinice učenja.

„Cilj uvođenja mikrokvalifikacija je brže sticanje odgovarajućih znanja, vještina i kompetencija koje su potrebne tržištu rada u cilju lakše prohodnosti i mobilnosti radne snage“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je cilj donošenja izmjena i dopuna Zakona o nacionalnim stručnim kvalifikacijama stvaranje uslova za obezbjeđivanje i unapređivanje kvaliteta u sticanju stručnih kvalifikacija i priznavanju inostranih sertifikata, kao i uvođenje novog tipa kvalifikacija – mikrokvalifikacija.

„Predviđa se da je, umjesto organizatora obrazovanja odraslih, za sprovođenje ispita za provjeru znanja, vještina i kompetencija za sticanje stručne kvalifikacije nadležan Ispitni centar“, rekli su iz MPNI.

Oni su kazali da se, takođe, propisuje nadležnost Centra za stručno obrazovanje u postupku priznavanja inostranih sertifikata o stečenim stručnim kvalifikacijama za koje su do sada bili nadležni organizatori obrazovanja odraslih.

Iz Ministarstva su naveli da se prvi put uvodi mogućnost sticanja mikrokvalifikacija kojima se potvrđuju učenja nakon kratkih obuka.

„Radi se o kvalifikacijama male kreditne vrijednosti, koje treba da omoguće brže sticanje novih znanja, vještina i kompetencija koje su potrebne tržištu rada“, rekli su iz MPNI.

Oni su kazali da se Predlogom izmjena i dopuna Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju usklađuje pojam klasifikacioni period sa Zakonom o izmjenama i dopunama Opšteg zakona o obrazovanju, kojim je propisano da nastavna godina obuhvata dva klasifikaciona perioda – polugodišta.

Kako su naveli iz MPNI, u skladu sa predloženim izmjenama, klasifikacioni period predstavlja polugodište, umjesto ranijeg definisanja da predstavlja dio polugodišta – nastavne godine.

„Osim toga, u cilju navedenog usaglašavanja, predlaže se, odnosno propisuje da se ocjenjivanje učenika svih razreda vrši u toku klasifikacionog perioda, odnosno na kraju svakog klasifikacionog perioda utvrđuju ocjene iz nastavnih predmeta, vladanja, kao i opšti uspjeh“, kaže se u saopštenju.

