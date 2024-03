URA u utorak predaje u skupštinsku proceduru Predlog zakona o porijeklu imovine

Podgorica, (MINA) – Građanski pokret URA u utorak će u skupštinsku proceduru predati Predlog zakona o porijeklu imovine koji će, kako su kazali iz te partije, omogućiti da se ispita porijeklo imovine od devedesetih godina do danas.

Iz GP URA su kazali da je prošlo više od godinu otkad je Vlada Dritana Abazovića predložila Skupštini Crne Gore Zakon o porijeklu imovine na usvajanje, a koji tada nije dobio potrebnu podršku poslanika u parlamentu.

Tada su se, kako su naveli iz GP URA, čule brojne primjedbe i kritike na račun tog zakonskog rješenja, kao i priče kako treba usvojiti drugačiji model.

„Međutim, niko iz nove vlasti do dana današnjeg nije našao za shodno da pomene Zakon o porijeklu imovine, a kamoli da predloži novo i bolje zakonsko rješenje“, kaže se u saopštenju URA-u.

Prema njihovim riječima, to jasno ukazuje da veliki kritičari ponuđenog zakonskog rješenja 43. Vlade nemaju uopšte za cilj usvajanje takvog zakona.

„Uzimajući sve to u obzir, GP URA će u utorak predati u skupštinsku proceduru Predlog zakona o porijeklu imovine koji će omogućiti da se ispita porijeklo imovine od devedesetih godina do danas“, poručili su iz te partije.

Kako su naveli, usvajanje tog zakona bi omogućilo još snažniju borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije, a njegov rezultat bio bi vraćanje novca stečenog nelegalnim putem u kasu svih građanki i građana.

„Ostaje da vidimo da li će ovoga puta u Skupštini Crne Gore biti dovoljnog broja poslanika i poslanica kojima će interes građanki i građana i borba za pravdu biti na prvom mjestu, a ne interesi kriminalnih struktura“, zaključuje se u saopštenju URA-e.

