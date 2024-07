URA: Neznanje i nepočinstva Vlade stigli na naplatu

Podgorica, (MINA) – Neznanje i nepočinstva aktuelne Vlade stigli su na naplatu, rekli su iz Građanskog pokreta (GP) URA, navodeći da će Vlada sa vlasti otići sa nizom nelegalnih odluka kojima će se baviti nadležni državni organi.

Iz GP URA su, povodom odluke Upravnog suda koji je poništio rješenje Vlade o razrješenju generalnog inspektora Agencije za nacionalnu bezbjednost Artana Kurtija, kazali da se srušila nezakonita “piramida” Vlade premijera Milojka Spajića.

“Neznanje, nepočinstva i ujakovo kadrovanje stigli su na naplatu. Tako je kad populisti dođu na vlast”, naveli su iz GP URA.

Oni su kazali da Vlada, koju karakterišu epsko neznanje, revanšizam i revitalizacija svih manjkavosti koje su gledane u prethodnom periodu, nastavlja da trpi poraze od institucija sistema.

“Došli na vlast usta punih Ustava i zakona, a otići će sa vlasti sa nizom nelegalnih odluka kojima će se u narednom periodu baviti nadležni državni organi”, navodi se u saopštenju URA-e.

