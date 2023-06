Uoči izbora sklopljeno preko 12 hiljada ugovora o zapošljavanju

Podgorica, (MINA) – U državnoj upravi je, tokom kampanje za ovogodišnje predsjedničke i parlamentarne izbore, zaposleno blizu 6,3 hiljade osoba, a do 1. juna zaključeno je više od 12 hiljada ugovora, pokazuju podaci dostavljeni Agenciji za sprječavanje korupcije (ASK), koje je analazirao MANS.

Zvanični podaci o zapošljavanju tokom izbornih kampanja, kako je saopšteno iz MANS-a, pokazuju da je više od polovine ugovora sklopljeno na određeno vrijeme.

“Blizu 30 odsto se odnosni na ugovore o djelu, osam odsto na ugovore o dopunskom radu, dok ostatak otpada na ostale vrste ugovora o radnom angažovanju”, naveli su iz MANS-a.

Iz te nevladine organizacije su istakli da se, od svih zaključenih ugovora, 45 odsto odnosilo na angažovanje osoba u trajanju od mjesec.

„Na period od dva do šest mjeseci je sklopljeno tek pet odsto ugovora, na neodređeno oko četiri, dok se 44 odsto ugovora odnose na konkretnu aktivnost, bez definisanog vremena trajanja“, kaže se u saopštenju.

Kako se navodi, više od polovine zaključenih ugovora se odnose na angažovanje osoba u oblasti obrazovanja.

“Od početka kampanje je 3.250 osoba zasnovalo neku vrstu radnog odnosa u obrazovnim institucijama”, rekli su iz MANS-a, ističuči da je pojedinačno najviše ugovora, čak 217, zaključila predškolska ustanova “Đina Vrbica”.

Prema njihovim riječima, u sektoru obrazovanja se tokom izborne kampanje najčešće zapošljavalo ugovorima na određeno (49 odsto od svih ugovora) i to na period od mjesec (43 odsto od svih ugovora).

Iz MANS-a su rekli da je na drugom mjestu po broju zaključenih ugovora sektor zdravstva gdje je zaposljenje tokom izborne kampanje našlo 1.076 osoba, kroz zaključivanje 1.477 ugovora.

Kako su naveli, pojedinačno je najviše zaposlio Klinički centar Crne Gore (KCCG) i to 280 osoba.

“Za period od početka izbornih kampanja ove godine KCCG je zaključio 318 ugovora i to uglavnom na određeno”, kaže se u saopštenju.

Dodaje se da su, osim Kliničkog centra, veliki broj ugovora zaključili opšte bolnice Kotor (141) i Bijelo Polje (128).

Iz MANS-a su, kada su u pitanju opštine koje su ASK-u dostavljale podatke o zapošljavanju tokom izbornih kampanja, kazali da je zaposlenje našlo 668 osoba, zaključivanjem 873 ugovora.

“Po broju angažovanih i zaključenih ugovora prednjače Narodna biblioteka Budve koja je zaposlila 46 osoba kroz 57 ugovora, zatim Služba zaštite i spašavanja Nikšić sa 45 ugovora, Opština Nikšić sa 44 ugovora i Nikšićko pozorište sa 39”, pojasnili su iz MANS-a.

Oni su kazali da su u različitim državnim upravama, kroz 509 ugovora, od početka godine zaposlene 433 osobe, a da su najveći broj ugovora sklopili Monstat (144) i Uprava za šume (103), zatim Uprava za inspekcijske poslove (92) i Uprava za izvršenje krivičnih sankcija (59).

U sektoru kulture je, kako su rekli iz MANS-a, od početka izbornih kampanja ove godine radni angažman pronašlo 291 osoba kroz zaključivanje 477 ugovora.

“Najveći broj zaključenih ugovora je imao Muzički centar Crne Gore (209 ugovora), zatim Herceg fest (124) i Crnogorsko narodno pozorište (64)”, navodi se u saopštenju.

Iz MANS-a su kazali da su, kada su u pitanju ministarstva, od početka kampanje sklopljena ukupno 264 ugovora, putem kojih je angažovano 235 osoba.

Kako su naveli, najveći broj ugovora je sklopilo Ministarstvo odbrane (47), zatim Ministarstvo javne uprave (43), te Ministarstvo evropskih poslova (24).

Iz MANS-a su kazali da, iako Zakon o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja nameće ograničenja u zapošljavanju tokom izborne kampanje, zvanični podaci pokazuju da se nije odmaklo od prakse koju je uspostavila bivša vlast, te da i dalje postoji prostor za sumnju da se zapošljvanje u zamjenu za glas i dalje koristi kao mehanizam pritiska na birače.

“Toliki broj zaključenih ugovora o zapošljavanju u samo nekoliko mjeseci izbornih kampanja za predsjedničke i parlamentarne izbore svjedoči o potpunom odsustvu bilo kakve meritokratije”, ocijenili su iz MANS-a.

Kako su rekli, to pokazuje i da kapaciteti nadležnih institucija da ograniče samovolju partija izvršne vlasti u namjeri da se zloupotrijebe državnih resursi.

