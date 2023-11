Uloga OEBS-a važna, Crna Gora ostaje posvećen partner

Podgorica, (MINA) – Crna Gora će konstruktivno doprinijeti rješavanju izazova i nastaviti da dosljedno brani temeljne vrijednosti Organizacije za evropsku bezbjednost i saradnju (OEBS), poručio je ministar vanjskih poslova Filip Ivanović.

Ivanović učestvuje na Ministarskom savjetu OEBS-a, koji se održava danas i sjutra u Skoplju.

Iz Ministarstva vanjskih poslova (MVP) saopšteno je da je prvog dana dvodnevnog susreta u fokusu bilo dalje funkcionisanje Organizacije i aktuelni bezbjednosni izazovi u OEBS regionu i šire.

Ivanović je kazao da je neophodno pojačati napore ka postizanju trajnih rješenja aktuelnih sukoba, posebno imajući u vidu tekuće, složene sigurnosne izazove i pogoršanje bezbjednosne situacije.

“Kako bismo krenuli ka ponovnoj izgradnji povjerenja, stradanje civila se mora zaustaviti, a poštovanje međunarodnog humanitarnog prava mora biti moralni, ali i zakonski imperativ”, rekao je Ivanović.

On je naveo da je zadovoljan postizanjem dogovora o narednoj predsjedavajućoj i pozvao zemlje učesnice da, udruženim snagama, omoguće nastavak funkcionisanja i vršenje mandata Organizacije.

“To je naša zajednička odgovornost, a Crna Gora će konstruktivno doprinijeti rješavanju izazova i nastaviti da dosljedno brani temeljne vrijednosti OEBS-a uprkos rastućim krizama sa kojima se svakodnevno suočavamo”, poručio je Ivanović.

On je poželio uspjeh Malti, koja će predsjedavati tokom naredne godine.

Predsjedavajući, ministar vanjskih poslova Sjeverne Makedonije Bujar Osmani istakao je potrebu za funkcionalnom Organizacijom i pozvao na konstruktivan pristup rješavanju kriza.

On je naveo da je OEBS organizacija koja gradi povjerenje i saradnju, zbog čega je njeno nesmetano funkcionisanje naročito važno upravo u vremenima sukoba i pojačanih tenzija.

Ivanović je Osmaniju čestitao na izuzetnoj posvećenosti i naporima da se očuvaju temeljne vrijednosti OEBS-a tokom veoma izazovne i turbulentne godine.

“Možete biti ponosni na predsjedavanje i ostvarena postignuća”, rekao je Ivanović.

Iz MVP su naveli da su na marginama Ministarskog savjeta ministri vanjskih poslova Crne Gore, Albanije, Bosne i Hercegovine, Sjeverne Makedonije i Srbije potpisali Zajedničku izjavu o borbi protiv korupcije u Jugoistočnoj Evropi.

Izjava je, kako su rekli, izraz odlučnosti i političke volje da se zemlje potpisnice zajednički bore protiv korupcije i rade na afirmaciji antikorupcijskih inicijativa.

Ivanović je danas u Skoplju imao i bilateralne susrete sa ministrom vanjskih poslova Srbije Ivicom Dačićem, državnom ministarkom za Evropu u Ministarstvu vanjskih poslova Francuske Lorens Bun, ministrom vanjskih poslova Islanda Bjarnijem Benediktssonom i zamjenikom ministra vanjskih poslova Japana Fukazavom Joićijem.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS