Uhapšene četiri osobe zbog oružja u ilegalnom posjedu

Podgorica, (MINA) – Službenici Odjeljenja bezbjednosti Podgorica uhapsili su četiri osobe kod kojih je pronađeno oružje u ilegalnom posjedu, saopšteno je iz Uprave policije.

Navodi se da su policijski službenici, po naredbi suda, pretresli dvije kuće koje koristi L.N. (28) iz Podgorice i pronašli pet komada oružja u ilegalnom posjedu i jedno sa isteklim oružnim listom.

Kako se dodaje, pronađeni su revolver marke Gaser, revolver nepoznate marke, automatski pištolj -škorpion sa dva okvira, pistolj CZ, kalibra devet milimetara (mm), lovački karabin 8,57 mm, puška nepoznate marke, 11 štapina privrednog eksploziva i 74 komada razne municije.

“Po nalogu državnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici uhapšeni su L.N. i njegova majka A.N. (50) i protiv njih će biti podnijeta krivična prijava zbog sumnje da su počinili krivično djelo nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija”, kaže se u saopštenju.

Iz policije su rekli da su njihovi službenici u Podgorici postupili po prijavi da je došlo do narušavanja javnog reda i mira i uhapsili D.B.(50) i B.V.(71) zbog počinjenih prekršaja iz Zakona o javnom redu i miru.

Kako se navodi, policijski službenici su pretresli stan i druge prostorije koje koristi B.V. i oduzeli pištolj marke CZ 99 kalibra devet mm, i deset komada pripadajuće municije.

Policija je pronašla i pušku marke M-70, kal. 8x57mm i 60 komada municije za nju, optički nišan za pušku, oružne listove za oba oružja, kao i pištolj marke Beretta kal. 7,65mm sa sedam komada pripadajuće municije i oružni list za njega.

Navodi se da su službenici policije u mjestu Gornja Rovca pretresli kuću D.B. i od njega oduzeli lovačku pušku marke Broving kalibra 30-06 mm, 18 komada municije kao i važeći oružni list za pušku.

Iz policije su rekli da je oružje privremeno oduzeto i biće poslato nadležnoj jedinici za upravne poslove, državljanstvo i strance radi trajnog oduzimanja.

„Protiv B.V. i D.B. će biti podnijet zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka iz Zakona o javnom redu i miru što, shodno Zakonu o oružju, predstavlja okolnost usljed koje se vrši oduzimanje oružja i poništavanje oružnog lista“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da su službenici cetinjske policije pretresli stan Đ.B. i oduzeli pištolj marke CZ M57 Tokarev koji je imao u ilegalnom posjedu.

„Protiv njega će biti podnijeta prekršajna prijava zbog počinjenog prekršaja iz Zakona o javnom redu i miru“, dodaje se u saopštenju.

