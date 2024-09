Uhapšena tri državljanina Turske zbog falsifikovanja isprava

Podgorica, (MINA) – Službenici policije uhapsili su tri državljanina Turske osumnjičena za falsifikovanje isprava, saopšteno je iz Uprave policije.

Navodi se da je jedan od njih osumnjičen i za krivično djelo nedozvoljen prelaz državne granice i krijumčarenje ljudi.

Iz policije su kazali da je, 6. septembra oko 22 sata i 40 minuta, na graničnom prelazu Debeli brijeg kontrolisano vozilo francuskih registarskih oznaka koje vozio turski državljanin M.D. (59), dok su sa njim bili I.H.A. (24) i Z.D. (59).

Oni su, kako se navodi, policijskim službenicima na uvid dali francuske dozvole za privremeni boravak za koje se posumnjalo da su falsifikati.

„Nakon prikupljenih obavještenja od lica i konsultacije sa postupajućim državnim tužiocem, protiv I.H.A., Z.D. i M.D. podnijeta je krivična prijava zbog sumnje da su izvršili krivično djelo falsifikovanje isprava i oni su lišeni slobode“, kaže se u saopštenju policije.

Dodaje se da su službenici hercegnovske granične policije, daljim aktivnostima na terenu i nakon prikupljenih obavještenja po nalogu postupajućeg tužioca, protiv M.D. podnijeli i krivičnu prijavu zbog sumnje da je izvršio krivično djelo nedozvoljen prelaz državne granice i krijumčarenje ljudi.

