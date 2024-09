Uhapšen osumnjičeni za nasilje u porodici

Podgorica, (MINA) – Službenici barske policije uhapsili su S.P. osumnjičenog za nasilje u porodici u sticaju sa krivičnim djelom nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija, saopšteno je iz Uprave policije.

Oni su kazali da su, policijski službenici u Baru, postupajući po prijavi za nasilje u porodici, pretresli stan i druge prostorije koje koristi S.P. u mjestu Šušanj.

Precizira se da je policija postupila po prijavi da je S.P. u periodu od oktobra prošle do avgusta ove godine u više navrata fizički napadao svog sina od 18 godina, udarajući ga u predjelu glave i tijela nanoseći mu povrede, uz upućuvanje riječi prijeteće sadržine po njegov život i tijelo.

Navodi se da su službenici policije prikupili neophodna obavještenja i da su izvršeni pretresi prostorija na dvije lokacije koje koristi prijavljeni.

Kako se dodaje, tom prilikom je pronađena automatska puška i više komada puščane municije koji će biti predmet vještačenja u Forenzičkom centru.

„Sa događajima je upoznat tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Baru po čijem je nalogu S.P. uhapšen zbog sumnje da je izvršio krivično djelo nasilje u porodici ili porodičnoj zajednici u sticaju sa krivičnim djelom nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija“, kaže se u saopštenju.

