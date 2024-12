U tunelu Ključ postavljena led rasvjeta

Podgorica, (MINA) – U tunelu Ključ, koji se nalazi na regionalnom putu Mateševo – Kolašin, postavljena je led rasvjeta, saopšteno je iz Uprave za saobraćaj.

Navodi se da su energetski efikasne svjetiljke instalirane u čitavom tunelu u dužini od oko 300 metara, kao i da će to značajno povećati bezbjednost i sigurnost saobraćaja,

Iz Uprave za saobraćaj su kazali da je vrijednost investicije oko 250 hiljada EUR, PDV-om, a radove je realizovala nikšićka firma Ramel.

“Postavljanjem rasvjete u tunelu Ključ smanjuje se rizik od saobraćajnih nezgoda. Realizacija ovog projekta značajna je zbog povećanog intenziteta saobraćaja na ovom putnom pravcu nakon otvaranja prve dionice auto-puta od Podgorice do Mateševa”, navodi se u saopštenju.

Kako se dodaje, rapisan je tender i za osvjetljenje tunela Mogren sa galerijom, na putnom pravcu Kotor-Budva.

“Procijenjena vrijednost investicije je oko 330 hiljada EUR bez PDV-a, a radovi će početi po završtku tenderskih procedura”, kazali su iz Uprave za saobraćaj.

Oni su istakli da će nastaviti sa modernizacijom saobraćajne infrastrukture širom Crne Gore, s ciljem podizanja bezbjednosti i sigurnosti za sve učesnike u saobraćaju.

