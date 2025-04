Studenti da učestvuju u kreiranju društvenih promjena

Podgorica, (MINA) – Kritička misao, građanski aktivizam i studentski bunt značajni su u izgradnji otvorenog, pravednog i demokratski funkcionalnog društva, kazali su Centra za građansko obrazovanje (CGO), navodeči da je od suštinskog značaja da studenti učestvuje u kreiranju društvenih promjena.

Iz te nevladine organizacije čestitali su svim studentkinjama i studentima 4. april – Dan studenata – podsjećajući na značaj kritičke misli, građanskog aktivizma i studentskog bunta u izgradnji otvorenog, pravednog i demokratski funkcionalnog društva.

“U kontekstu rastućih izazova u dijelu urušavanja akademskih standarda, partijskog uticaja na obrazovni sistem i ograničavanja slobode mišljenja, od suštinskog je značaja da studentska grupacija ne pristaje na projektovanu pasivnost, već da učestvuje u kreiranju društvenih promjena”, smatraju u CGO-u.

Oni su naveli da su studenti kroz istoriju često bili presudni nosioci progresivnih promjena, hrabro ukazujući na nepravde i zahtijevajući odgovornost od onih na pozicijama moći što je bilo važno za društvo u cjelini.

„Mnoge reforme različitih sistema i režima počinjale su kao studentske pobune, koje su, uz njihovu istrajnost i energiju, dobile podršku šire javnosti i prerasle u masovne i uspješne proteste”, dodaje se u saopštenju.

Iz CGO su ukazali na studentske proteste u Srbiji koji su indukovani tragedijom u Novom Sadu, gdje je život izgubilo 16 osoba, a kroz koje oni zahtijevaju odgovornost nadležnih i transparentnost u radu institucija.

Ti protesti, kako se dodaje, kulminirali su okupljanjem stotina hiljada građana i građanki u Beogradu 15. marta, što je jedan od najvećih takvih skupova u novijoj istoriji Srbije, ali i regiona.

Navodi se da je u Crnoj Gori neformalna grupa studenata „Kamo Śutra?“ organizovala proteste u Podgorici, zahtijevajući ostavke ključnih osoba u sektoru bezbjednosti ali i važne sistemske refome, nakon tragičnih događaja na Cetinju 1. januara 2025. godine, kada je u masakru stradalo 13 osoba.

Dodaje se da prema podacima najnovijeg CG Pulsa, koji su sproveli CGO i Institut DAMAR, većina građana i građanki, tj. 61,1 odsto, u većoj ili manjoj mjeri, podržavala njihove zahtjeve, a jedan broj je i samostalno organizovao okupljanja, proteste i blokade.

Navodi se da su i u Bosni i Hercegovini organizovani protesti koji se odnose na odgovornost vlasti nakon tragičnih događaja.

Podsjeća se da su u februaru, studenti i studentkinje u Sarajevu pokrenuli demonstracije, zahtevajući odgovornost za smrt 29 osoba u poplavama koje su prošle godine pogodile Jablanicu.

Studenti su, kako se dodaje, tražili odgovornost nadležnih institucija, ističući izostanak transparentnosti u radu i adekvatnih reakcija na prirodne katastrofe.

„CGO nastavlja da pruža podršku svim mladim ljudima koji žele da mijenjaju društvo na bolje, jer su oni ti koji imaju moć da postave temelje za društvo zasnovano na pravdi, slobodi i jednakim mogućnostima za sve”, poručili su iz CGO-a.

Oni su podsjetili na Žarka Marinovića, u čiju čast se i obilježava Dan studenata.

„Njegova hrabrost i borba za pravdu pokazuju koliko je važna istrajnost u odbrani svojih prava i zalaganja za društvenu odgovornost”, kaže se u saopštenju.

Takvi primjeri, kako se dodaje, treba da budu inspiracija mladima da se ne povlače pred nepravdom, već da aktivno oblikuju budućnost u kojoj žele da žive.

