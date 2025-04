Izgraditi regionalni centar za upravljanje otpadom za sjever

Podgorica, (MINA) – Za sjeverne opštine Crne Gore važno je izgraditi regionalni centar za upravljanje otpadom, saopšteno je na sastanku predstavnika sjevernih opština i Ministarstva ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera (MERS).

Državni sekretar MERS-a Zoran Dabetić i generalni direktor Direktorata za razvoj sjevera Mladen Nedović, sa saradnicima, posjetili su opštine Andrijevica, Plav i Gusinje.

Na sastancima su, kako je saopšteno iz Ministarstva, razmijenjene ideje i predlozi za rješavanje problema sa kojima se opštine susrijeću i mapirane prioritetne aktivnosti u cilju bolje iskoristivosti potencijala sjevernih opština.

Savjetnik predsjednika Opštine Andrijevica Miloš Čukić informisao je predstavnike Ministarstva o statusu projekata koje je MERS finansijski podržao i naveo da je postignut visok stepen njihove realizacije.

Predstavnici Opštine, kako se dodaje, istakli su značaj projekta rekonstrukcije gradskog vodovoda, koji realizuju uz pomoć Svjetske banke.

“Ukazali su i na problem ugrožavanja poljoprivrednog zemljišta u dijelu izlivanja korita rijeke Lim, te da u saradnji sa Upravom za vode rade na rješavanju kritičnih lokacija. Takođe su pohvalili saradnju sa Eko-fondom kada je riječ o sanaciji divljih deponija”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je na sastanku razgovarano o obavezi poribljavanja rijeka na kojima su izgrađene mini hidroelektrane, kao i nabavci vozila za prečišćavanje kanalizacione mreže.

Dodaje se da je tokom sastanka sa predsjednikom Opštine Plav, Nihadom Canovićem i njegovim saradnicima, istaknuto zadovoljstvo realizacijom projekta izgradnje zajedničkog postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda za Plav i Gusinje, uz tehničku podršku Procona.

Canović je ukazao da je najveći izazov infrastruktura i istakao je važnost finansijske pomoći u dijelu izgradnje bazena za vodosnabdijevanje i valorizacije vodoizvorišta „Pusta vrata“.

Na sastanku sa predsjednikom Opštine Gusinje Sanelom Balićem i saradnicima, kako se dodaje, apostrofirani su izazovi u dijelu sanacije privremene deponije za Gusinje i Plav, vodosnabdijevanja, upravljanja i infrastrukture u Nacionalnom parku Prokletije, kao i uređenja korita rijeke Grnčar.

“Naglašen je i dugogodišnji problem iseljavanja, ali i da ohrabruje podatak da je stanovništvo naseljeno u Evropi počelo da se vraća u rodni kraj”, kaže se u saopštenju.

Dodaje se da je istaknut porast turističkih posjeta Gusinju, kao i dalja razvojna šansa u oblasti turizma i poljoprivrede.

“Predstavnici svih opština istakli su važnost izgradnje regionalnog centra za upravljanje otpadom za sjever, koji je predviđen nacrtom Državnog plana o upravljanju otpadom”, kaže se u saopštenju.

Predstavnici MERS-a su, kako se navodi, istakli važnost sveobuhvatnog i koordinisanog pristupa i sinergije između lokalnih zajednica i državnih institucija, ali i međunarodnih partnera i privrednog sektora.

Kako se dodaje, predstavnici MERS-a najavili su podršku u dijelu svojih nadležnosti u cilju rješavanja identifikovanih izazova.

Navodi se da su predstavnici MERS-a upoznali sagovornike i sa mogućnostima koje pruža novi finansijski instrument Evropske unije – LIFE program, kao i projekat GORA i GORA + koji sprovodi Međunarodni fond za poljoprivredni razvoj Ujedinjenih nacija.

Oni su najavili novi vid saradnje sa Svjetskom bankom, koji će biti na raspolaganju u narednom periodu.

“Sagovornici su uvjereni da će ovakav vid neposredne i kontinuirane saradnje poboljšati efikasnost sprovođenja razvojnih i ekoloških projekata u sjevernim opštinama”, zaključuje se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS