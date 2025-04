Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Predsjednik Odbora Regulatorne agencije za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti (REGAGEN), Branislav Prelević, pozvao je skupštinski Administrativni odbor da otkloni nedostatke javnog konkursa za imenovanje predsjednika i dva člana tog regulatora jer, kako tvrdi, u njemu nijesu navedeni kriterijumi.

“Očekujemo da ćete, u cilju obezbijeđivanja zakonitiosti izbora predsjednika i članova Odbora, u odgovarajućoj pravnoj proceduri otkloniti nedostatke javnog konkursa”, naveo je Prelević u obraćanju predsjednici Administrativnog odbora, Jeleni Nedović.

Skupština je 21. januara raspisala javni konkurs za imenovanje predsjednika i dva člana Odbora REGAGEN-a.

Prelević je podsjetio da je Zakon o energetici, koji je bio na snazi u vrijeme raspisivanja konkursa, između ostalog propisivao da javni konkurs sadrži uslove i kriterijume za izbor kandidata za predsjednika i članove Odbora.

“Uvidom u javni konkurs utvrđeno je da on sadrži propisane uslove, kao i riječ ‘kriterijumi’ u rečenici Uslovi i kriterijumi za imenovanja. Međutim, u samom tekstu konkursa nije navedeno o kojim kriterijumima se radi”, naglasio je Prelević.

On je istakao da citirani uslovi nijesu isto što i kriterijumi i tu je, kako tvrdi, semantika neumoljiva.

“Kriterijumi, kojih u javnom konkursu nema, služe za obezbjeđivanje transparentnosti i objektivizacije postupka imenovanja između više osoba koje ispunjavaju uslove konkursa. Kriterijumu, u konačnom, služe i za obezbjeđivanje nezavisnosti REGAGEN-a, kao jednog od postulata njene institucionalne pozicije”, objasnio je Prelević.

On je poručio da je Zakon o energetici nedvosmisleno propisao da kriterijumi za izbor kandidata za predsjednika i članove Odbora moraju biti sadržani u javnom konkursu.

“Njihov izostanak u javnom konkursu ne može biti nadomješten njihovim propisivanjem u bilo kojem drugom aktu. I tu su načela pravnog sistema Crne Gore neumoljiva”, zaključio je Prelević.

