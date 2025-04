Crnogorski bokseri na turniru u Lazarevcu

Podgorica, (MINA) – Bokserska reprezentacija Crne Gore nastupiće na tradicionalnom međunarodnom turniru za juniore Greatest open u Lazarevcu, saopšteno je iz Bokserskog saveza.

Crnogorski boks predstavljaće osam boraca – trojica boksera Nikšića, dvojica Budve i po jedan Mornara, Radničkog i Power boxinga.

Nastupiće Luka Otašević (do 46, BK Budva), Nikola Raičević (do 48, BK Nikšić), Strahinja Mrdak (do 50, BK Budva), Andrija Nikitović (do 52, BK Nikšić), Andrija Ćeranić (do 66, BK Radnički), Veselin Dedić (do 70, BK Power Boxing), Matija Roganović (do 80, BK Nikšić) i Nikola Nenezić (preko 80kg, BK Mornar).

Predvodiče ih selektor bokserske reprezentacije Nikola Ružić i treneri Boško Drašković i Slavko Mrdak.

Na turniru u Lazarevcu će pored boksera iz Crne Gore i domaćina Srbije nastupiti i borci iz Grčke, Rumunije, Mađarske, Letonije, Slovenije i Austrije.

