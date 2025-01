U Srbiji uhapšen M.M.V. potraživan zbog pokušaja obljube nad nemoćnim licem

Podgorica, (MINA) – Crnogorski državljanin M.M.V.(26), kog Crna Gora potražuje zbog krivičnog djela obljuba nad nemoćnim licem u pokušaju, uhapšen je u Srbiji, saopšteno je iz Uprave policije.

Navodi se da je policija Srbije na Kopaoniku identifikovala i uhapsila M.M.V. za kojim je podgorički Interpol raspisao međunarodnu potjernicu.

“M.M.V. se potražuje od strane Crne Gore shodno presudi Višeg suda u Podgorici zbog počinjenog krivičnog djela obljuba nad nemoćnim licem u pokušaju”, navod se u saopštenju policije.

Dodaje se da je M.M.V. u Srbiji određen ekstradicioni pritvor, kao i da je u toku komunikacija između organa za sprovođenje zakona Crne Gore i Srbije u cilju realizacije ekstradicije.

„Uprava policije nastavlja sa intenzivnom međunarodnom saradnjom FAST timova za ciljane potrage, razmjenom obavještajnih i operativnih podataka i informacija u cilju lociranja i lišenja slobode međunarodno traženih lica“, zaključuje se u saopštenju policije.

