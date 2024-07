U petak i nedjelju besplatno testiranje na hepatitise B i C

Podgorica, (MINA) – Institut za javno zdravlje (IJZ) i Dom zdravlja Glavnog grada organizovaće u petak i nedjelju besplatno testiranje na virusne hepatitise B i C, povodom 28. jula – Svjetskog dana borbe protiv hepatitisa.

Iz Doma zdravlja Glavnog grada saopštili su da Svjetska zdravstvena organizacija obilježava Svjetski dan borbe protiv hepatitisa pod sloganom “Vrijeme je za akciju”.

“Taj dan se organizuje s ciljem podizanja svijesti o javnozdravstvenom problemu virusnih hepatitisa, prvenstveno hepatitisa B i C”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da se, takođe, naglašava važnost unapređenja njihove prevencije, ranog otkrivanja i liječenja na nivou primarne zdravstvene zaštite.

Kako je saopšteno, Odjeljenje za HIV, virusne hepatitise i polno prenosive bolesti IJZ-a, u saradnji sa Domom zdravlja Podgorica, u petak će organizovati Dan otvorenih vrata u prostorijama Doma zdravlja Blok V, od 11 do 13 sati.

Iz Doma zdravlja Glavnog grada rekli su da će svi zainteresovani građani moći da bez prethodne najave obave testiranje na hepatitis B i C brzim testovima, uz mogućnost savjetovanja sa stručnim osobama.

“U nedjelju, u prostorijama Savjetovališta za dobrovoljno i povjerljivo testiranje u IJZ-u, organizujemo cjelodnevno besplatno i povjerljivo testiranje na virusne hepatitise B i C, od deset do 20 sati”, kaže se u saopštenju.

Iz Doma zdravlja su naveli da se testiranje obavlja brzim testovima visoke pouzdanosti, za koje je potreban mali uzorak krvi iz prsta.

“Rezultati testiranja su gotovi za 15 minuta, a organizovano je dobrovoljno i povjerljivo savjetovanje sa stručnim osobljem IJZ-a, prije i poslije testiranja”, rekli su iz Doma zdravlja.

Oni su naveli da najnoviji podaci pokazuju da je virusni hepatitis glavni javnozdravstveni izazov ove decenije.

“Iako je cilj eliminacija hepatitisa do 2030. godine, svijet je još daleko od njegovog postizanja”, kazali su iz Doma zdravlja, dodajući da hepatitis B i C uzrokuje 3,5 hiljada smrtnih slučajeva dnevno, a da se smrtnost povećava.

Iz te zdravstvene ustanove su rekli da se procjenjuje da 254 miliona ljudi živi sa hepatitisom B, a 50 miliona sa hepatitisom C širom svijeta, dok se šest hiljada ljudi novoinficira virusnim hepatitisom svakog dana.

Kako su naveli, polovina hroničnih infekcija hepatitisom B i C javlja se među osobama u dobi od 30 do 54 godine, pri čemu muškarci čine većinu – 58 odsto.

“Procjenjuje se da je 12 odsto infekcija među djecom, posebno hepatitis B”, kaže se u saopštenju.

Iz Doma zdravlja Glavnog grada rekli su da veliki broj osoba ostane nedijagnostikovan i da čak i kada se dijagnostikuje, mali broj započne terapiju.

Oni su pojasnili da se hepatitis B dominantno prenosi seksualnim putem, putem krvi i drugih tjelesnih tečnosti, a hepatitis C putem krvi, odnosno predmeta i pribora kontaminiranih inficiranom krvi.

“Za hepatitis B postoji sigurna i djelotvorna vakcina koja je dio redovnog kalendara vakcinacije u našoj zemlji i primjenjuje se prema kliničkim i epidemiološkim indikacijama kod odraslih”, rekli su iz Doma zdravlja Glavnog grada.

Za hepatitis C, kako su naveli iz te zdravstvene ustanove, ne postoji vakcina, ali postoji veoma djelotvorna terapija, posebno ako se primijeni u ranim fazama bolesti.

Oni su poručili da je zato pravovremena dijagnostika ključna za rano otkrivanje bolesti.

Iz Doma zdravlja Glavnog grada pozvali su sve građane da iskoriste ponuđene mogućnosti testiranja i savjetovanja i time doprinesu smanjenju širenja tih opasnih bolesti.

“Vrijeme je za akciju – zajedno možemo napraviti razliku”, naveli su iz te zdravstvene ustanove u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS