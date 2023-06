U novom sazivu Skupštine najmanje žena od uvođenja sistema kvota

Podgorica, (MINA) – U novom sazivu Skupštine, prema privremenim rezultatima parlamentarnih izbora, biće samo 17 žena, odnosno 21 odsto, što je najniži procenat od uvođenja sistema kvota, saopštili su iz Centra za ženska prava (CŽP) i Asocijacije Spektra.

Iz tih nevladinih organizacija (NVO) kazali su da su taj podatak dobili uvidom u pozicije koje žene zauzimaju na potvrđenim izbornim listama koje su ostvarile parlamentarni status.

Kako su naveli, 2016. u skupštinskim klupama bilo je 19 žena, odnosno 23 odsto, a 2020. godine 18, odnosno 22 odsto.

“Ovo je najniži procenat žena od uvođenja sistema kvota, kojim je propisano da u grupi od četiri kandidata na izbornoj listi jedan mora biti manje zastupljenog pola“, kaže se u saopštenju.

Iz CŽP i Asocijacije Spektra rekli su da su, nakon više od deset godina iznevjerili i njihova najoptimističnija očekivanja.

“Čak i ukoliko se određeni kandidati sa lista budu birali u izvršnu vlast, ili podnosili ostavke na poslaničke funkcije, mala je vjerovatnoća da će se inicijalni procenti žena na poslaničkim klupama značajnije promijeniti“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da istraživanja koje godinama sprovodi Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj dokazuju jasnu povezanost između političkog učešća žena i razvoja sektora prosvjete i zdravstva, dok na globalnom nivou procenat žena na pozicijama donošenja odluka direktno utiče na procenat ulaganja u socijalnu infrastrukturu stanovništva.

„Ako te činjenice uporedimo sa budućim sazivom zakonodavne, a posljedično i izvršne vlasti, očekuju nas politike koje neće u dovoljnoj mjeri shvatati problem porodičnog nasilja i štetu koju nanosi djeci, ali će “sistemski rješavati problem vršnjačkog nasilja”“, kazali su iz CŽP i Spektre.

Iz tih NVO su ocijenili da nas očekuju politike koje neće u dovoljnoj mjeri osigurati socijalnu pravdu za sve i vidjeti da je vrijednost neplaćenog kućnog rada 15 odsto bruto domaćeg proizvoda.

„Očekuju nas politike koje neće u dovoljnoj mjeri prepoznati to što osobe sa invaliditetom i transrodne žene ne mogu da pristupe zdravstvu i elementarnoj terapiji, koje neće priznati ni negativna iskustva porodilja u bolnicama, ali će se nadmetati za štafetu branitelja ”porodice, nacije, tradicije”“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da nas očekuju politike koje neće u dovoljnoj mjeri priznati siromaštvo svakog trećeg djeteta i jednoroditeljskih porodica, koje dominantno čine majke i djeca, i drugih obespravljenih grupa, ali će rješavati stvar dječijim dodatkom od 40 EUR i cijenom vrtića od najavljenih 50 EUR.

Iz CŽP i Spektre u saopštenju su naveli da nas očekuju politike koje neće u dovoljnoj mjeri zaštititi trudne žene na radu, ali će džentlmenski dijeliti novac za novorđenčad, skoro kao da je njihov.

„Dozvoljamo sebi da pomislimo da je i mala izlaznost na izborima opomena za otuđenje politika od čovjeka, a posebno od žena (jer vjerujemo da je i žena čovjek), a ne znak evropeizacije društva kako nam političari tumače“, kaže se u saopštenju.

Iz CŽP i Spektre naglasili su da je posebno važno da se ne nastavi trend dodatne marginalizacije i isključivanja žena iz pregovora o sastavu nove Vlade i sa pozicija gdje se donose odluke.

„Vlada koju želimo je rodno izbalansirana i time i naša, ili nije ničija“, naveli su iz tih NVO.

Kako su rekli, umjesto zaključka, u ovom trenutku se čini važnijim ponovo podsjetiti da u poštenoj predstavničkoj demokratiji žene, kao polovina biračkog tijela, imaju pravo i na polovinu mjesta.

Iz CŽP i Spektre poručili su da manje od toga nije demokratija.

