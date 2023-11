U Nikšiću prekinut lanac ulične prodaje narkotika, uhapšeno sedam osoba

Podgoricam (MINA) – Nikšićka policija je, u višemjesečnoj akciji, uhapsila sedam osoba i podnijela krivične prijave protiv devet osoba zbog sumnje da su izvršile krivična djela neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga.

Iz Uprave policije je saopšteno da je da realizacijom akcije „Kvart III” prekinut lanac takozvane ulične prodaje narkotika, a da je jutros na pretresu i hapšenju osumnjičenih bilo angažovano oko 100 policijskih službenika.

Kako se navodi, nikšićka policija je u ranim jutarnjim satima, uz podršku pripadnika Posebne jednice policije i službenika Sektora granične policije, pretresla 15 lokacija na teritoriji opštine Nikšić i na jednoj lokaciji u Podgorici, u saradnji sa službenicima podgoričkog Odjeljenja bezbjednosti.

„Policijski službenici su na četiri lokacije pronašli više pakovanja marihuane, težine od oko 680 grama, sredstva komunikacije, 6,5 hiljada EUR, pribor namijenjen za mjerenje i pakovanje droge, kao i više drugih nedozvoljenih predmeta koji će biti vještačeni“, kaže se u saopštenju.

Iz policije su rekli da su krivičnom prijavom obuhvaćeni R.V. (38), I.C. (38), D.P. (39), R.N. (44), M.Č. (34), D.B. (42), J.Đ. (26) i Ž.G. (40), dok je protiv G.O. (59) krivična prijava podnijeta ranije.

„Jutros su uhapšeni R.V, I.C, D.P, R.N, M.Č, D.B. i J.Đ“, dodali su iz policije.

Kako su naveli, Ž.G. je ranije uhapšen u Srbiji po međunarodnoj potjernici Hrvatske za istovrsna krivična djela, a nikšićka policija je protiv njega podnijela krivičnu prijavu u okviru predmeta „Kvart III“.

Iz policije su kazali da se od 15 osoba, koje su bile predmet kriminalističke obrade i pretresa, njih 12 u evidencijama Uprave policije vodi kao operativno intresantna lica, dok su tri pripadnici kriminalnih grupa.

„Osim toga, njih osam, koji su procesuirani, su povratnici u izvršenju krivičnih djela iz oblasti zluopotrebe droga“, dodaje se u saopštenju.

Osumnjičeni će, kako se navodi, na dalju nadležnost biti sprovedena državnom tužiocu u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici, uz krivičnu prijavu zbog sumnje da su izvršili krivično djelo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga.

Iz Uprave policije su rekli da je tokom sprovođenja tog predmeta podnijeto i 30 prekršajnih prijava zbog prekršaja iz Zakona o sprečavanju zloupotreba droga.

„Sumnja se da su osumnjičeni prvo nabavljali veću količinu opojnih droga, a potom stavljali u dalji tzv. ulični promet marihuanu i kokain, za šta su obezbjeđeni materijalni dokazi“, navodi se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS