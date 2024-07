U Mojkovcu uhapšen osumnjičeni za nanošenje teških tjelesnih povreda

Podgorica, (MINA) – Službenici Odjeljenja bezbjednosti Mojkovac uhapsili su B.T. (45) iz tog grada, koji se potraživao na lokalnom nivou zbog krivičnog djela teška tjelesna povreda, saopšteno je iz Uprave policije.

Iz policije su rekli da je B.T. osuđen i na kaznu zatvora zbog teškog djela protiv opšte sigurnosti.

„B.T. je krivično djelo teška tjelesna povreda izvršio na štetu druge osobe iz Mojkovca, tako što joj je zadao više udaraca u predjelu glave i tijela, dok su se nalazili ispred jednog ugostiteljskog objekta“, navodi se u saopštenju.

Oštećeni je, kako su kazali iz policije, odvezen na ukazivanje ljekarske pomoći, gdje su mu konstatovane teške tjelesne povrede u predjelu glave.

„U međuvremenu, Osnovni sud u Bijelom Polju donio je naredbu za prinudno sprovođenje B.T. radi izdržavanja kazne zatvora po presudi Višeg suda u Bijelom Polju od 1. novembra prošle godine“, kaže se u saopštenju.

Tom presudom, kako su rekli iz policije, B.T. je osuđen na kaznu zatvora u trajanju od dvije godine, zbog izvršenog krivičnog djela teško djelo protiv opšte sigurnosti.

„On je priveden Osnovnom državnom tužilaštvu u Bijelom Polju radi saslušanja zbog krivičnog djela teška tjelesna povreda koje mu se stavlja na teret, nakon čega je sproveden u Upravu za izvršenje krivičnih sankcija na izdržavanje kazne zatvora“, kaže se u saopštenju.

