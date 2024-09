U Kotoru do devet sati glasalo 5,2 odsto

Podgorica, (MINA) – Na lokalnim izborima u Kotoru do devet sati glasalo je 5,2 odsto birača.

Predsjednica Opštinske izborne komisije Anka Perović agenciji MINA rekla je da zasad nema nepravilnosti.

Na izborima učestvuje 12 lista, a biračko pravo ima 18.498 građana.

Biračka mjesta otvorena su od sedam a biće zatvorena u 20 sati.

