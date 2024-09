Podgorica, (MINA) – U Crnoj Gori za sada nema oboljelih od kju groznice, saopštili su iz Ministarstva zdravlja navodeći da su, bez obzira na to što nijesu registrovani slučajevi obolijevanja među ljudima, preduzete preventivne aktivnosti.

U saopštenju se navodi da Ministarstvo zdravlja i Institut za javno zdravlje, nakon informacije o pojavi kju groznice kod životinja na određenim poljoprivrednim gazdinstvima u Crnoj Gori, preduzumaju sve mjere iz svoje nadležnosti.

„Epidemiološki timovi su odmah upućeni na teren i sprovedene su preventivne aktivnosti, bez obzira što za sada nijesu registrovani slučajevi obolijevanja među ljudima“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da su uzeti uzorci krvi za testiranje na prisustvo uzročnika kju groznice od izloženih osoba.

Iz Ministarstva su istakli da su svi ti ljudi dobrog opšteg zdravstvenog stanja i da negiraju simptome koji bi se mogli povezati sa infekcijom.

„Sve osobe izložene agensu upoznate su sa načinima prevencije, uručen im je edukativni materijal i biće pod nadzorom epidemioloških timova u narednom periodu“, naveli su iz Ministarstva.

Kako su rekli, nakon dobijanja rezultata analiza, biće sproveden postupak u skladu sa epidemiološkim i zdravstvenim pravilima.

Iz Ministarstva su objasnili da je kju groznica akutno bakterijsko oboljenje, uglavnom praćeno lakšom kliničkom slikom kod ljudi, a prenosi se sa zaraženih životinja na čovjeka, dok je rijetko zabilježen slučaj prenosivosti sa inficiranog na zdravog čovjeka.

„Zdravstveni sistem Crne Gore posjeduje reagense za ispitivanje uzročnika bolesti, kao i antibiotsku terapiju koja se koristi za liječenje oboljelih“, poručuje se u saopštenju.

