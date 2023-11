Tivat: Uhapšene još tri osobe koje su učestvovale u trgovini ljudima

Podgorica, (MINA) – Crnogorska policija uhapsila je još tri strana državljanina zbog sumnje da su učestovali u trgovini ljudima u Tivtu.

Iz Uprave policije su rekli da su uhapšeni ukrajinski državljani O.B. (34) i B.P. (24) i ruski državljanin O.L. (41).

“Oni su uhapšeni zbog sumnje da su, na štetu dvadesetjednogodišnje ženske osobe, izvršili krivično djelo trgovina ljudima u saizvršilaštvu sa državljaninom Sjedinjenih Američkih Država (SAD) V.G. (43), koji je ranije uhapšen” rekli su iz policije.

Oni su podsjetili da su njihovi službenici, pretresom sedam soba jednog hotela u Tivtu zatekli 18 stranih državljanki Ukrajine, Bjelorusije, Rusije i Izraela, kao i deset stranih državljana SAD, Ukrajine, Rusije, Bjelorusije i Grčke.

Iz policije su naveli da je tada uhapšen V.G, a pronađen je i oduzet novac različitih valuta, telefoni, laptopovi, kamere, fotoaparati i drugi predmeti.

Kako su rekli, tokom dalje kriminalističke obrade identifikovani su O.B, B.P. i O.L, koja su učestvovali u izvršenju krivičnog djela.

Njih trojica su, kako se sumnja, od 26. do 31. oktobra, dovođenjem u zabludu i zloupotrebom povjerenja oštećene djevojke, kreirali pornografske sadržaje.

“O.B., B.P. i O.L. su na zahtjev V.G., čekirali avionske karte za oštećenu djevojku i za druge djevojke, bili zaduženi za njihov prevoz od aerodroma do mjesta boravka, nabavku potrebnih stvari, kao i za kreiranje pornografskih sadržaja – fotografisanje i snimanje”, kaže se u saopštenju.

Kako se dodaje, osumnjičeni su privedeni državnom tužiocu u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici.

