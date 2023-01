Suzbijen krivolov u zaštićenom području

Podgorica, (MINA) – Krivolov u zaštićenom području suzbijen je danas zajedničkom akcijom Monitoring centra Nacionalnih parkova Crne Gore (NPCG), Službe zaštite Nacionalnog parka(NP) Skadarsko jezero i Uprave policije.

Kako je saopšteno iz NPCG, Monitoring centar tog javnog preduzeća danas je putem nadzornih kamera registrovao krivolov lovačkom puškom u zaštićenoj zoni Skadarsko jezero.

“Zajedničkom akcijom Službe zaštite NP i policije locirani su krivolovci i procesirani na dalje postupanje. Tom prilikom, zaplijenjena je lovačka puška i odstrijeljene ptice”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da Služba zaštite NP Skadarsko jezero redovno obilazi teren i kontroliše prostor u cilju očuvanja prirodnih vrijednosti i suzbijanja svih oblika nezakonitih aktivnosti.

“Nadzornici NP takođe su danas zaplijenili, u mjestu Raduš, određenu količinu ribe i ribolovnih mreža”, dodaje se u saopštenju.

Služba zaštite, kako su kazali iz NPCG, preduzima maksimalne napore kako bi se nezakoniti ribolov sveo na najmanju moguću mjeru.

“Suzbijanje krivolova u NP Skadarsko jezero zahtijeva efikasnu i odlučnu reakciju svih institucija sistema koje u svom djelovanju imaju ingerencija o pitanju rješavanja tog problema”, rekli su oni.

Iz NPCG su kazali da je značajno i pravovremeno reagovanje i saradnja sa svim udruženjima ribara, nevladinim organizacijama i mjesnim zajednicama koje gravitiraju u tom zaštićenom području.

“Posebno ukazujemo da borba sa krivolovom dobija značajnije rezultate onda kada svijest svih korisnika prostora nacionalnog parka djeluje u istom pravcu i prihvata da ima istovjetan cilj – cilj ka očuvanju svih vrijednosti bogatog biljnog i životinjskog svijeta i ukupnog biodiverziteta”, kaže se u saopštenju NPCG.

Oni su kazali da očekuju punu podršku savjesnih građana i svih korisnika prostora zaštićenih područja.

