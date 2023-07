Stručnost i iskustvo da budu ključni pri formiranju ministarstava

Podgorica, (MINA) – Nevladina organizacija (NVO) Juventas pozvala je budućeg mandatara za sastav nove Vlade da osigura transparentan i odgovoran proces odabira kadrova i da stručnost, iskustvo i sposobnosti budu ključni kriterijumi pri formiranju ministarstava.

Pravni savjetnik Juventasa, Jovan Bojović, ocijenio je da je nedavno iskustvo eksperimentisanja sa resorima i spajanja nespojivih oblasti u Vladi i vođenje od nestručnih osoba, pokazalo negativne posljedice na funkcionisanje državnih institucija i usporavanje evropskih integracija.

„Pozivamo budućeg mandatara da osigura transparentan i odgovoran proces odabira kadrova, gdje će stručnost, iskustvo i sposobnosti biti ključni kriterijumi pri formiranju ministarstava“, naveo je Bojović.

Kako je istakao, isključivanje politički podobnih osoba bez odgovarajućih kompetencija, osiguraće efikasno upravljanje resorima i brži napredak ka ciljevima evropskih integracija.

Bojović je pozvao budućeg mandatara da angažuje stručnjake iz odgovarajućih oblasti, ljude sa dokazanim postignućima i znanjem, koji su spremni da se posvete ostvarivanju ciljeva društvenog napretka, prenosi PR centar.

Prema njegovim riječima, transparentan proces selekcije kandidata, zasnovan na njihovim kvalifikacijama i sposobnostima, garantuje da će država biti vođena na najvišem profesionalnom nivou.

„To je izuzetno važno za sva minisatrstva i sve resore, a fokus stavljamo na njih nekoliko“, naveo je Bojović.

Ministarstvo rada i socijalnog staranja, kako je kazao, mora biti prioritet nove Vlade.

„Jer se u periodu ekonomske krize i ratova suočavamo sa raznim izazovima i potrebama građana, koje moraju biti rješavane u što kraćem periodu i na adekvatan način“, dodao je Bojović.

On je ukazao da je važno da Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava bude vođeno od stručne osobe, a ne dijeljeno prema nacionalnoj pripadnosti ministra.

„Time se osigurava neutralnost, nepristrasnost i efikasnost u zaštiti ljudskih prava i multikulturalnosti“, rekao je Bojović.

Kako je naveo, ekspertiza u oblasti ljudskih prava ključna je za kvalitetan rad tog ministarstva.

„Ne manje važno je i Ministarstvo koje u svom resoru ima mlade“, kazao je Bojović.

On je ocijenio da država mora raditi na jačanju politika podrše mladima kroz promovisanje interesa i njihovih potreba, podršku njihovom obrazovanju, zapošljavanju, razvoju vještina i učestvovanju u javnom životu.

Prema riječima Bojovića, formiranje nove Vlade je i prilika da se zaista osigura koordinacija među ministarstvima.

„Kada su u pitanju oblasti koje mi pratimo, važno je postaviti temelje efikasne koordinacije ministarstava prosvjete, rada i socijalnog staranja i zdravlja, kao i koorinaciju rada u preklapajućim oblastima ministarstava pravde, rada i socijalnog staranja“, kazao je Bojović.

On smatra da je u procesu formiranja Vlade i odabira ministara ključno naglasiti važnost postavljanja stručnih i kompetentnih osoba na čelo ministarstava.

Prema riječima Bojovića, spajanje nespojivih resora ili dijeljenje ministarstava isključivo prema nacionalnoj i političkoj pripadnosti može imati negativne posljedice na efikasnost rada Vlade i usporiti put ka evropskim integracijama.

„Odlučno se zauzimamo za nepristrasnost i transparentnost u izboru ministara/ki, kako bi se osigurala pravičnost, efikasnost i napredak društva u Crnoj Gori“, kaže se u saopštenju Juventasa.

Navodi se da postavljanje stručnjaka na odgovarajuće pozicije osigurava ostvarenje ciljeva društvenog napretka i izgradnju prosperitetne budućnosti za sve građane Crne Gore.

