Stejt department: Osigurati da Crna Gora nastavi da se opire ruskom uticaju

Vašington, (MINA) – Crna Gora bi trebalo da nastavi napore da se suprostavi malignom ruskom uticaju u državi, poručili su iz američkog Stejt departmenta.

Iz Stejt departmenta su, na pitanje Glasa Amerike da prokomentariše nedavnu odluku Vlade Crne Gore da smijeni vršioca dužnosti Agencije za nacionalnu bezbjednost (ANB) Sava Kenteru, rekli da je to vladina odluka i da Sjedinjene Američke Države (SAD) to ne komentarišu.

Oni su kazali da su vidjeli konkretne rezultate iz ANB-a proteklih sedmica kojima se Rusiji onemogućuje da ima uporište u Crnoj Gori.

“Moramo da osiguramo da Crna Gora nastavi ovaj snažan napor da se opire malignom ruskom uticaju u zemlji”, navodi se u odgovoru.

Vlada je prošle sedmice na telefonskoj sjednici smijenila Kenteru na predlog premijera u tehničkom mandatu Dritana Abazovića.

