Srzentić: Zakon o SPI omogućiće efikasnije ostvarivanje prava građana

Podgorica, (MINA) – Izmjene i dopune Zakona o slobodnom pristupu informacijama (SPI) omogućiće efikasnije ostvarivanje prava građana na pristup informacijama u posjedu organa vlasti i transparentniji rad, podsticanje djelotvornosti i odgovornosti organa vlasti, ocijenila je bivša ministarka javne uprave Tamara Srzentić.

Ona je rekla da se nada da će taj Predlog zakona uskoro biti usvojen u Skupštini.

“Dok nam tehnologija pomaže u smanjenju digitalnog jaza, omogućavajući građanima pristup podacima, velika je i važna uloga nevladinog sektora i medija u edukaciji/promociji otvorenih informacija, a kako bi došli do informacija od javnog interesa i kontrolisali rad vlasti”, navela je Srzentić na Tviteru povodom Međunarodnog dana prava javnosti da zna.

Kako je rekla, samo informisan građanin može adekvatno uživati svoja prava i donositi odluke zasnovane na pouzdanim informacijama.

“S druge strane, postupanje organa vlasti je transparentno samo ako objavljuje informacije koje razumiju građani, o aktivnostima i politici koju vode”, istakla je Srzentić.

Ona je rekla da je to pokretalo i prošle godine kada je 42. Vlada usvojila Predlog izmjena i dopuna Zakona o SPI.

